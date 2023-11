A scuola di cucina con lo Chef Igles Corelli

Non si sono ancora spenti i riflettori sulladiorganizzata dalla localeche ha visto la partecipazione dell, presieduto dalla dirigente scolasticacon il propriostandallestito la scorsaomenica 29 ottobre. Una partecipazione che si rinnova e consolida ogni anno con gli studenti e docenti che hanno proposto degustazioni di prodotti realizzati all'interno dell'Istituto e al contempo hanno promosso l'ampia offerta formativa con le docenti Rita Frontino e Viviana Casamassima, referenti dell'orientamento.Intanto, in questi giorni, sui social stanno girando i video registrati nel corso dellasotto l'egida del Comune di Minervino Murge, della Regione Puglia, della Provincia Barletta Andria Trani e del Parco Nazionale dell'Alta Murgia.Tra i più seguiti l'intervista realizzata dagli studenti alloMaestro indiscusso della ristorazione italiana e volto noto dicon il suo programma. È stato il primo chef a introdurre il concetto di Cucina Circolare che descrive la propria filosofia di rispetto dell'ingrediente. Nella cucina di Igles, come accade in natura, nulla viene trascurato o buttato, tutto viene trasformato, aiutato dalla tecnologia in cucina, di cui è sempre stato un fervente sostenitore.Non da meno, il video sulloche ha deliziato il palato dei partecipanti alla sagra di Minervino Murge. Isonotra le eccellenze gastronomiche tipiche, di alta qualità per il loro gusto particolare che ha conquistato i palati sopraffini, dagli chef stellati ai cuochi meno blasonati, agli studenti della gastronomia e alle casalinghe.I docenti Saverio Dell'Olio, Giuseppe D'Agostino, Tommaso Cera, Antonio Valentino, Antonio Dipilato e Linda Tango hanno accompagnato gli studenti dell'Einaudi alla. Quest'anno ai tradizionali patè di olive e alle friselle all'olio extravergine d'oliva, sono state proposte, tra le altre, le caramelle di mele cotogne, poco appetibili crude, sono ingrediente insostituibile di numerose preparazioni. "Autentiche delizie" sono state definite le caramelle di mele cotogne:cubetti di bontà ricoperti di zucchero ottenuti dopo un'accurata e lenta cottura della confettura versata in apposite formine e dopo circa 15-20 giorni tagliate e ripassate nello zucchero.il claim utilizzato per presentare l'ampia offerta formativa dell'Istituto di Canosa di Puglia, in particolare glinel corso della sagra dedicata alla valorizzazione della gastronomia locale dell'Alta Murgia con promozione e degustazioni di prodotti tipici alle migliaia di persone giunte aper la sua posizione panoramica. .Riproduzione@riservata