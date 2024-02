La comunicazione ambientale di fronte alla complessità: le regole per governare il conflitto

Tornano i "organizzati dall'Ordine dei giornalisti della Puglia in collaborazione con l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (Arpa Puglia)Il corso "" si svolgerànellaStrada Palazzo di Città n. 5 . Ai giornalisti che si iscriveranno, attraverso la piattaforma https://www.formazionegiornalisti.it/ , saranno rilasciatiOggetto dell'incontro sarà la gestione della comunicazione ambientale in situazioni complesse e di conflitto. Si affronteranno le problematiche legate alla comunicazione responsabile, alla trasparenza, e all'importanza del coinvolgimento dei cittadini su temi complessi come quelli ambientali. Centrale in questo contesto informativo restano le tematiche che coinvolgono la comunità scientifica e le questioni inevitabilmente interconnesse quali quelle sanitarie, che trovano chiara disciplina indicazioni nell'articolo 6 del Testo Unico dei doveri del giornalista e la Carta di Piacenza. L'incontro affronterà anche il tema delle strategie per comunicare in modo efficace questioni particolarmente controverse, prendendo in considerazione anche casi che riguardano il territorio, come quello dell'ex Ilva.Dopo i saluti istituzionali di, presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Puglia, e didirettore generale di Arpa Puglia, interverrannoinviato Rai – TgR Puglia, che discuterà de "La moltiplicazione dei pesci. Per il pane ci stiamo attrezzando. Come un controllo superficiale delle informazioni può diffondere ad una notizia non corretta",direttore de "La Gazzetta del Mezzogiorno", che parlerà de "L'ambiente, un racconto informato",, giornalista e conduttore, su Radio Radicale, della rubrica "Overshoot. L'ambiente, il territorio, i limiti dello sviluppo" (in onda la domenica alle ore 19.00 e il giovedì alle 23.30). "Dal petrolio alla transizione verde: la dipendenza energetica dell'Occidente dalle non-democrazie. Il caso del monopolio cinese sulle rinnovabili: una analisi dei dati scientifici per un racconto senza ideologie" è il titolo della sua relazione. Modera, addetta stampa di Arpa Puglia.Arpa Puglia quindi, prosegue nell'organizzazione di eventi formativi aperti soprattutto ai professionisti, e non solo, corsi di formazione per Chimici e Biologi "Controlli in materia di sicurezza alimentare e salute pubblica" e quello per geologi ed ingegneri "Impianti di gestione dei rifiuti: normativa applicabile, requisiti tecnici e attività di controllo", che si sono svolti il 4 e il 14 dicembre 2023 presso il dipartimento di Bari di Arpa Puglia (sede Tecnopolis di Valenzano), e il seminario con crediti formativi per chimici, fisici e biologi e tecnici sanitari di laboratorio biomedico "Stima dell'incertezza di misura nei laboratori di prova ambientali", che si è svolto il 30 gennaio 2024 nella sala conferenze "Motus Animi" a Lecce, ed infine il corso di formazione per gli per gli ingegneri della provincia di Foggia "Tutela Ambientale: compiti istituzionali e attività di controllo dell'Arpa Puglia", che si è svolto il 9 febbraio 2024 nella Sala del Tribunale della Provincia di Foggia.