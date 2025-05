Odori molesti e salute pubblica

Il programma del 23 maggio: tra norme, salute e tecnologie

Sessione 1 – Normativa e gestione delle segnalazioni

Roberto Primerano , direttore del Centro Regionale Aria di Arpa Puglia: Normativa in materia di odori e gestione delle segnalazioni

Sessione 2 – Impatti sanitari

Gaetano Settimo , coordinatore del gruppo di studio nazionale sull'inquinamento indoor dell'Istituto Superiore di Sanità: Molestie olfattive e salute umana

Sessione 3 – Soluzioni e casi di studio

Tiziano Zarra , docente dell'Università di Salerno: Tecniche e strumenti per il controllo delle emissioni odorigene

Daniela Barbero, ingegnere ambientale di Suez – Arianet: Strumenti modellistici per la valutazione delle molestie olfattive

Sarà interamente dedicata al tema dellela giornata del, con il corso di alta formazione organizzato dalla Asl Bari epresso la. Il corso – dal titolo– rappresenta undi un percorso giubilare che vedràdal 21 maggio, di un evento di grande respiro spirituale e culturale:, promosso da Arpa Puglia nell'ambito del progetto nazionaledel Sistema nazionale per la Protezione dell'Ambiente (Snpa). "Il corso del 23 maggio è parte di un percorso che unisce riflessione spirituale, partecipazione civica e approfondimento scientifico – sottolinea, direttore generale di Arpa Puglia –. Le molestie olfattive, troppo spesso considerate un disagio secondario, rappresentano in realtà un problema serio per la qualità della vita e la salute delle persone. Con questa giornata vogliamo offrire strumenti tecnici e conoscenze aggiornate, ma anche rafforzare il dialogo tra enti, cittadini e comunità scientifica".Dalle ore 08:30 alle 14:00, il corso offre un'opportunità di aggiornamento professionale per affrontare il tema delle molestie olfattive da una prospettiva integrata, grazie al contributo diIl corso è articolato in tre sessioni:Moderatore:, ricercatore del Cnr IsacModeratrice:, epidemiologa presso AReSS PugliaModeratore:, Arpa PugliaLa mattinata si concluderà con unaaperta al dialogo tra istituzioni, tecnici, comunità locali e gestori, per condividere strumenti e strategie utili alla gestione efficace e sostenibile delle emissioni odorigene.