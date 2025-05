Custodire la Casa Comune per l’armonia del Pianeta

21 maggio: spiritualità, memoria e bellezza

Bari sarà protagonista, il, di un evento di grande respiro spirituale e culturale:, Giubileo della Sostenibilità promosso dall'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione dell'ambiente (d'intesa con la Regione Puglia e con il Patrocinio delL'evento si inserisce nel più ampio progetto", promosso dal Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (Snpa).Due giorni intensi, in cuigenerazioni si incontreranno per approfondire e riflettere su una delle sfide più urgenti del nostro tempo:"Abbiamo voluto creare uno momento di condivisione tra sguardi diversi: quello della scienza, della fede, delle istituzioni, ma soprattutto quello dei giovani, ai quali il nostro futuro è affidato", sottolinea, direttore generale di Arpa Puglia.La prima giornata si aprirà con unasimbolo della fede e dell'identità di Bari. A seguire, ilsi riunirà nella storicadella Cattedrale di San Sabino.In serata, lasarà teatro di un momento di profonda spiritualità, con la, seguita da undell'diretta dal Maestro, offrirà una rara combinazione di arte e contemplazione.Il giorno successivo, ilospiterà il cuore dell'evento: una mattinata interamente dedicata alle nuove generazioni, con unopensato per stimolare dialoghi concreti e appassionati su ambiente, giustizia e futuro. È possibile seguire la manifestazione on line, a partire dalle ore 9.00, cliccando sul link: https://youtube.com/live/z6qa2zh6ugM?feature=share L'apertura sarà affidata all'attore, che proporrà una lettura scenica delintrecciando parole di San Francesco, riflessioni dallee la testimonianza civile di, il "Sindaco pescatore", ucciso dalla criminalità per il suo impegno ambientale."La mia partecipazione nasce dal desiderio di offrire ai ragazzi un contributo personale – afferma–. Attraverso l'arte provo a creare momenti di riflessione, perché solo da un ascolto autentico può nascere un vero cambiamento".Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali di, prefetto di Bari, M, arcivescovo di Bari-Bitonto,, sindaco di Bari,, presidente della Regione Puglia.Seguirà una, moderata dalla giornalista e scrittrice, in collaborazione con, la web radio degli studenti dell'Istituto Panetti-Pitagora di Bari. Il format, pensato per essere, prevedea ospiti di alto profilo.I temi, ispirati all'di Papa Francesco e al messaggio francescano, sono:Gli studenti delle scuole coinvolte formuleranno, stimolando un confronto vivo e consapevole.Parteciperanno al talk show: il Cardinale, direttore Centro Alta Formazione "Laudato Sì",, presidente della Agenzia Europea dell'Ambiente,presidente Ispra ed Snpa,direttore generale di Arpa Puglia,assessora all'Ambiente della Regione Puglia,assessora all'Ambiente del Comune di Bari,procuratore della Repubblica di Bari,, rettore dell'Università Lum,, della Direzione generale Economia Circolare e Bonifiche - Mase,presidente Cisambiente,docente del Dipartimento di Bioscienze e Biotecnologie dell'Università di Bari,presidente di Legambiente Puglia,Giornalista - Economu of Francesco.Tra le scuole e gli istituti di Bari coinvolti ci sono: il liceo classico "Orazio Flacco", il liceo scientifico "Arcangelo Scacchi", l'Istituto tecnico tecnologico "Panetti - Pitagora", Istituto d'Istruzione secondaria superiore "Elena di Savoia - Pietro Calamandrei", il collegio Universitario Ipe, Isptituto per le ricerche ed attività educative "Poggiovalente".L'iniziativa si inserisce nel cammino del Giubileo 2025 e celebra anche l', nel segno dell'e della. "Abbiamo messo in campo competenze, energie e soprattutto cuore – conclude Vito Bruno – per offrire un evento che lasci un segno, che parli di. E che parta dai giovani, vera forza rigenerativa del nostro tempo".