Il giornalista Leonardo Zellino, orgoglio canosino

Sui social si susseguono i messaggi di congratulazioni per il giornalistache passa dal Tg2 al Tg1 RAI in cronaca, dopo i recenti passaggi come inviato di guerra sia in Ucraina sia in Israele. Tra i primi a complimentarsi, il sindaco di Canosa di Puglia,che ha scritto: «Un figlio della nostra terra, un giornalista in grado di raccontare e fotografare la realtà in tutte le sue sfaccettature con professionalità e competenza.approda al TG1 e per Canosa questa non può che essere una meravigliosa notizia. La sua è una storia di chi è riuscito a realizzare il proprio sogno mettendoci passione, determinazione e fiducia in sé stesso. Dal racconto della guerra fra Russia e Ucraina a quello fra Israele e Palestina, Leonardo ha testimoniato con le sue parole e servizi giornalistici quello che sta accadendo nel mondo. Vedere un canosino protagonista sulla principale rete televisiva italiana non può che riempirci d'orgoglio e fierezza, sicuri che la sua carriera continuerà a contraddistinguersi per gli innumerevoli successi e traguardi lavorativi. Congratulazioni Leo, Canosa fa il tifo per te! »E' stato lo stesso giornalistaad annunciare il passaggio al TG1 su Facebook: «"Non ho mai conosciuto qualcuno che volesse veramente fare il giornalista e non ci sia riuscito". Silvano Rizza, ex direttore di Paese Sera e Messaggero, ripeteva spesso questa sentenza ai noi giovani aspiranti giornalisti di Urbino. L'editoria era già in crisi e Rizza scandendo la parola "veramente" ci incitava a credere che ce l'avremmo fatta - avremmo guadagnato facendo il lavoro che amavamo - ma solo mettendoci impegno, dedizione e perseveranza. All'epoca, e anche dopo, nella mia testa le sue parole volevano semplicemente dire: i sogni si inseguono e si realizzano. Aveva ragione.Domani comincia la mia nuova avventura al Tg1. »Nel 2012, il giornalista(45 anni) ha ricevuto ilper la carriera professionale intrapresa e condottacrescente passione e determinazione dopo aver conseguito la laurea con 110 e lode in Sociologia presso La Sapienza di Roma. Ultimato il corso di Giornalismo ad Urbino, ha cominciato la professione con esperienze a La Repubblica, a Radio Capital e a L'Unità. Ha collaborato tra l'altro con La 7 per il programma "Omnibus". Poi per 10 anni al Tgr Puglia e dal 2018 al TG2 anche come inviato di guerra .Lasiper quanto sinora realizzato e per i prossimi impegni a Roma, al servizio della gente e tra la gente, con una sana e corretta informazione, fatta di professionalità, dedizione e laboriosità. Ad majora!