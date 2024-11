Leonardo Zellino parteciperà ai dibattiti del Meeting del Volontariato

Torna a Bari il, la manifestazione con cui il– organizzatore dell'evento - celebra annualmente tutti coloro che coniugano impegno e partecipazione a favore dell'altro. Giunto alla sua sedicesima edizione, il Meeting del Volontariato torna tra tradizione e novità, a partire dai luoghi che accoglieranno associazioni, volontari, istituzioni, scrittori, artisti e molto altro. Confermati infatti nello, in piazza del Ferrarese, incontri e dibattiti, dialoghi e confronti, presentazioni e mostre. Novità di quest'anno invece la location scelta per il, che sarà allestito all'interno dell'e in cui si alterneranno circa 130 associazioni. Il cuore di Bari vecchia torna dunque a pulsare per le persone che – unite dal filo rosso della solidarietà – hanno fatto della cura dell'altro il proprio stile di vita."Il tema attorno cui ruoterà questa edizione del Meeting – spiega– è quello della Responsabilità. Abbiamo giocato con il titolo, "Irresponsabili", per indicare una strada che tutti noi dovremmo percorrere tutte le volte che, individualmente o come comunità, ci troviamo a dover operare una scelta. Cosa significa essere responsabili? Responsabilità e libertà sono due sfere intrecciate tra loro. Gli ambiti in cui si svilupperanno le nostre riflessioni sono diversi, ma saranno tutti accomunati dalla medesima domanda: da cosa origina una maggiore assunzione di Responsabilità, individuale e collettiva?""Sono orgogliosa di poter presentare il Meeting del Volontariato – dichiara l'-, un evento preziosissimo per la nostra comunità grazie all'impegno del Centro Servizio al Volontariato San Nicola. Tengo a ringraziare tutti coloro che si sono adoperati per l'organizzazione di questa tre giorni, che viene offerta alla nostra comunità come un tempo di riflessione sul senso profondo di dedicare una parte del proprio tempo agli altri e per conoscere le tante realtà attive quotidianamente nel Welfare sul nostro territorio. Sarà un piacere intervenire in apertura di questo momento e portare poi un contributo nel corso del primo panel, che sarà incentrato su un tema che mi sta particolarmente a cuore, il disagio giovanile, su cui siamo al lavoro per l'istituzione di un osservatorio da costruire con il terzo settore e il mondo del volontariato".I temi proposti in questa edizione, e intorno ai quali si svilupperanno incontri e dialoghi, sono davvero tanti: dalla conversazione sulall'incontro dedicato allae all'. Si parlerà diattraverso il racconto di inchieste importanti sul crimine organizzato, la corruzione, il terrorismo e la mafia, ma anche dellaSpazio anche aiin atto e alla responsabilità dell'informazione in periodi di guerra.I dibattiti sono affidati a testimoni esemplari diversi per provenienza, genere, esperienze:(@aliceful), green content creator, influencer e divulgatrice,, ex magistrato che ha contribuito a importanti inchieste come Mani pulite e la Loggia P2,, coordinatore nazionale di Avviso Pubblico, rete di enti locali impegnati nella promozione della legalità e nella lotta contro le mafie. E ancora,, esperta in studi di genere e divulgatrice del femminismo terrone con il suo alias @la.malafimmina,, corrispondente di guerra specializzata in Medio Oriente,, inviato Rai,, presidente Anci Puglia. Dialogheranno con gli ospiti, vice direttore de La Gazzetta del Mezzogiorno,, inviato de La Repubblica,, giornalista,, giornalista,, direttore del CSV San Nicola.Concluderanno la XVI edizione del Meeting del Volontariato, con una riflessione sui valori della Responsabilità e della Libertà,, Presidente emerito della Camera dei Deputati e, ordinario di Storia della filosofia presso il Dipartimento DIRIUM dell'Università di Bari Aldo Moro e la Facoltà di Teologia dell'Università della Svizzera Italiana a Lugano. Dialoga con loro la presidente del Centro di Servizio al Volontariato San Nicola OdV"La nostra città – dichiara- è ricchissima di tante e diverse associazioni e volontari che lavorano ogni giorno per la tenuta della nostra comunità. In questi anni ho avuto l'opportunità di conoscerne moltissime che, in silenzio e con impegno, dedicano il loro tempo e la loro cura agli altri. Queste giornate organizzate dal CSV San Nicola rappresentano un'occasione unica per conoscerle e per moltiplicare le forze, ma soprattutto per approfondire le questioni legate alla solidarietà in una città, come la nostra, generosa e impegnata su questi temi. Come amministrazione sentiamo il dovere di diffondere la cultura del volontariato, così come codificata dal Codice del terzo settore, non solo garantendo sostegno e la possibilità di fruire di spazi pubblici, come accadrà in occasione di questo festival, ma portando avanti strategie, da costruire insieme, per diffondere il loro esempio"."Seguo questa manifestazione da diversi anni oramai – dichiara– e devo constatare che il livello della discussione proposta dal Csv San Nicola a volontari e cittadini è sempre molto alto. Gli argomenti che saranno affrontati in questa edizione sono tutti fondamentali per una maggiore presa di coscienza collettiva e ora più che mai il tema di una maggiore assunzione di Responsabilità diventa imprescindibile. Adesso che mi occupo di Sviluppo Locale sono ancora più convinto dell'importanza del Volontariato che riesce, nell'ambito della responsabilità sociale, a creare un ponte tra profit e non profit, in un legame che valorizza sempre di più i beni intangibili come i valori"."Immaginare di vivere ogni giornata sapendo di avere l'opportunità di fare la differenza nella vita di qualcun altro – dichiara la-. E' questo quello che ho imparato dal CSV San Nicola di Bari vivendo i 16 anni di Meeting ma anche le tante azioni su cui sono impegnati, che come giornalista ed attivista sociale ho raccontato nel mio piccolo. Il tema di quest'anno ci riporta ad una riflessione importante per chi amministra una città, ed in particolare un Municipio come il mio che ha l'onore di accogliere questa manifestazione. E cioè che la politica ha un ruolo importante di supporto e responsabilità nei confronti delle persone a cui si riferisce e dell'ambiente che le circonda. Il volontariato è un'opportunità di crescita e connessione, ed io vorrei diventasse davvero il filo conduttore delle azioni che nei prossimi cinque anni metteremo in campo insieme al Consiglio municipale"."Ogni edizione del Meeting rappresenta per noi una nuova sfida – dichiara il-, e non solo perché è nostro obiettivo alzare sempre di più il livello di discussione e confronto. Il Meeting è principalmente la festa dedicata ai volontari: ecco perché quest'anno sono particolarmente soddisfatto. Il numero delle associazioni che parteciperanno a questa edizione è infatti cresciuto, un aumento dettato certamente dall'aver scelto come sede del Villaggio l'ex Mercato del pesce, ma frutto - anche e soprattutto – di una maggiore voglia di condivisione e unione".Tra i momenti più importanti del Meeting del Volontariato l'assegnazione del riconoscimentoalla barese, presidente dell'associazione Univox Aps che opera sul territorio con iniziative legate al benessere psicologico giovanile. A consegnare il riconoscimento l'omonima associazione, presieduta da Raffaele Parolisi, che opera sul territorio nazionale e, quest'anno in collaborazione con il Centro di Servizio al Volontariato San Nicola OdV, cerca volontari e volontarie che si siano distinti e distinte per la loro storia, esperienza e per la ricaduta positiva delle loro azioni sulla comunità.Come ogni anno, grande attenzione è riservata al mondo dei più: a loro sarà dedicato l'incontro d'apertura e, grazie alla partecipazione delle scuole del territorio, ogni giorno circasi immergeranno nel mondo dell'associazionismo. Grazie alla collaborazione condi Acquaviva delle Fonti inoltre, un gruppo di 80 studenti e studentesse si occuperà della documentazione e del racconto dei lavori del Meeting attraverso la realizzazione di un vero e proprio reportage che sarà successivamente presentato alla stampa e dell'organizzazione di laboratori per bambini.Torna, come da tradizione, il, quest'anno allestito all'interno dell'Ex Mercato del Pesce, in piazza del Ferrarese. Circasi alterneranno nelle 50 postazioni preparate per accogliere il pubblico: un momento per entrare in contatto con le vere anime del Terzo Settore locale, conoscere le attività svolte sul territorio e perché no, comprendere e avvicinarsi ad un nuovo stile di vita. Ogni associazione inoltre, esporrà manufatti artigianali e gadget di ogni tipo, per i primi regali in vista delle festività natalizie.Contestualmente agli incontri, sarà aperta al pubblico per tutti i giorni della manifestazione la, esposizione di 20 fotografie realizzate da, fotografo documentarista e sociale nato a Palermo, capitale italiana del Volontariato 2025. Lens Culture lo ha inserito nella lista dei 100 giovani fotografi più interessanti al mondo. Negli scatti proposti, Faraci si concentra – in un vero e proprio reportage sociale - sulla Sicilia e le sue periferie.Non mancheranno i momenti di leggerezza e festa, con musica e spettacoli. Tra lo Spazio Murat e l'Ex Mercato del Pesce saranno diversi, infatti, gli appuntamenti con artisti e musicisti. Dallo spettacolo, poeta, scrittore e regista, noto come "paesologo" per il suo impegno nel raccontare la realtà dei piccoli paesi italiani, in particolare del Mezzogiorno a "Sole d'inverno-Storie di arance, donne e lotte", la, cuntista, attore, regista e clown. Previsto ancheche ripercorre la vita di Francesco Marcone, funzionario pubblico ucciso per mano mafiosa a Foggia. La serata sarà aperta da Daniela Marcone, figlia di Franco responsabile nazionale memoria di Libera. Spazio però anche alla musica, con i djset, tutte le sere dal 29 novembre al 1 dicembre, di, che animerà il pubblico con la sua musica vintage-retrò.La sedicesima edizione del Meeting del Volontariato si svolgerà con il patrocinio della Regione Puglia, del Comune di Bari, del CSVnet, del Forum del Terzo Settore, dell'Università degli studi di Bari e di Rai Puglia, con il contributo del Gruppo Assimoco Assicurazioni e del Garante dei Diritti delle persone con Disabilità. Mediapartner dell'evento, TGR. Ringraziamo per la collaborazione, come sempre, la libreria Quintiliano.