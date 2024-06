Un’onorificenza ampiamente meritata dal giornalista Leonardo Zellino

Non è passata inosservata la consegna delda parte del Commendatore dell'Ordine Equestre di San Silvestro Papa,che è avvenuta a margine della cerimonia svoltasi neldi, lo scorso 2 giugno, nell'ambito delle celebrazioni della"Una giornata importante quella del conferimento dell'onorificenza," - come ha ribadito dall'alto della sua esperienza il Commendatore: "ampiamente meritata dache ha seguito i più importanti eventi nazionali ed internazionali degli ultimi anni. Spiccano tra gli altri: l'incidente ferroviario Andria-Corato nel 2016; il crollo del Ponte di Genova nel 2018, una tragedia che emotivamente ha coinvolto tutti gli italiani come il disastro di Ravanusa nel 2021; le alluvioni nelle Marche e Casamicciola ed i terribili giorni della pandemia del Covid. Non da meno, i servizi sui traffici di droga in Albania, l'arrivo dei talebani al potere in Afghanistan e la cattura di Matteo Messina Denaro in Sicilia. Nel 2022, è stato il primo giornalista Rai ad entrare in Ucraina all'indomani dell'invasione russa. Per lunghe settimane, uno dei pochi inviati italiani a raccontare la guerra dal fronte di Irpin, alle porte di Kiev.è stato tra i primi Italiani anche ad arrivare in Israele dopo l'attacco terroristico del 7 ottobre 2023, mettendo a rischio e pericolo la propria vita. Oltre alla preparazione acquisita negli anni, il, è dotato di non comune acume professionale, coraggio e determinazione che lo distinguono dai suoi colleghi. Sempre rispettoso e responsabile,- conclude il Commendatorel'infaticabile giornalista per vocazione, attraverso la sua professione, la concretezza e la forza di carattere ha dato e continua a dare lustro e prestigio alla Città di Canosa di Puglia, che spesso dimentica i suoi figli migliori".è la più alta concessa dal Capo dello Stato ed è la prima fra gli Ordini nazionali destinata a "ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, della economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari"