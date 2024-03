Bartolo Iossa va in semifinale a "The Voice Senior"

Il canosino(76 anni) passa inal termine della quinta puntata del talent showandata in onda ieri sera su"Ogni concorrente ha donato la sua storia e si è messo in gioco con molta naturalezza sul palco di "The Voice Senior" ha tra l'altro dichiaratoche ha scelto le sei voci del suo team per la semifinale: Annarita Delli Ponti, Donatella Pandimiglio, Filippo Lico, Elisabetta Candelieri, Mario Rosini che l'anno scorso si è esibito in concerto a Canosa di Puglia all'interno Parco Archeologico del Battistero San Giovanni, e, "Bartolo" per gli amici , che all'esordio ha propostodiun brano molto accattivante e coinvolgente.Nella semifinalein calendarioi 6 talenti dei 4 team condotti da Loredana Berté, Gigi D'Alessio, Clementino e Arisa si sfideranno fra loro con il proprio cavallo di battaglia. Sarà il coach a decidere chi far andare avanti e solo 3 concorrenti per team accederanno alla spettacolaredove sarà il pubblico da casa tramite il televoto a decretare il vincitore della quarta edizione di "il talent show che premia le più belle voci over 60 italiane presentate daa puntata del 15 marzo scorso che ha incollato alla tvcon uno share del, ha vinto la sfida Auditel della serata.Sotto la regiadi Sergio Colabona,è prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia ed è figlio di "The Voice", format internazionale creato da John de Mol tra i più visti al mondo.è sempre disponile on demand su RaiPlay e visibile all'estero su Rai Italia. Su RaiPlay sono disponibili i contenuti "on demand" di "le clip di tutte le esibizioni dei cantanti, gli interventi degli ospiti e tutti i momenti più emozionanti da rivedere in tempo reale.Riproduzione@riservata