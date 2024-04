Gran finale per Bartolo Iossa a "The Voice Senior"

Esperienza positiva ed entusiasmante per(76 anni),per gli amici, che anche ieri, nella serata finale del talent show, andata in diretta su Rai 1, ha dimostrato il suo talento innato con una voce prorompente e coinvolgente, piena di forza ed energia, da autentico 'bluesman'. Non ha vinto ma essere sul palco degli studi Rai a cantare insieme ai Pooh, la storica band italiana, è il giusto premio ad una carriera amatoriale(da autodidatta, insieme al suo inseparabile amico, il), votata al canto e alla musica live che si è migliorata e perfezionata nel tempo tanto, da raggiungere la finale del talent showpresentato da"Magari per una notte si sentiranno re o regina per il sogno che hanno sposato. Finché si sogna non si è vecchi…", ha tra l'altro dichiarato saggiamente, il cantante dei Pooh che si è complimentato con la conduttrice del talent show che "realizza i sogni di chi ha dedicato alla musica una vita intera." Anche la performance canora della finale dicon il brano "Mi manchi" diha emozionato gli spettatori in studio ed il pubblico da casa, con due comunità quella dicittà d'origine, e didove attualmente risiede, che hanno tifato e votato per lui. Di sicuro,non dimenticherà una delle dichiarazioni rilasciate danei suoi confronti: "Bartolo ha un'anima bellissima, è molto tenero mi ricorda mio padre".La finaleè stata seguita daspettatori pari al 23.5% di share, risultando il programma più visto della serata del 5 aprile 2024.(60 anni), concorrente del team diha vinto la quarta edizione di "che ha battuto nel rush finale Mario Rosini del team di, Sonia Zanzi per il teamLuca Minnelli per la squadra capitanata damentre è rimasta a seccoCala il sipario sul talent show "prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia, con la versione dedicata agli artisti più maturi del celebre format internazionale ideato da John de Mol. La mente dietro questo straordinario show ha concepito uno speciale palcoscenico "dove l'età non è un limite per la passione e il talento." Sotto la regia d, il programma è visibile anche in streaming on demand su RaiPlay, con decine di clip per rivivere le performance più straordinarie, gli interventi degli ospiti e i momenti più emozionanti di ogni serata.