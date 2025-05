Margherita Capriulo vince il "Premio Europeo Giustina Rocca"

La seconda edizione del "ha celebrato la memoria e l'eredità dell'avvocata tranese del 1500, pioniera nella giurisprudenza e nella parità di genere. Giustina Rocca è considerata la prima avvocata della storia grazie a un lodo arbitrale reso l'8 aprile 1500, pronunciato in abiti muliebri e in lingua volgare, per garantire comprensibilità al pubblico, e per il quale la Rocca pretese ed ottenne gli onorari d'uso al pari degli uomini, divenendo così antesignana dell'affermazione del principio della parità di trattamento tra i due sessi nell'esercizio delle professioni giuridiche., in collaborazione con, ha ricevuto l'Alto Patrocinio del. RAI Puglia è stata media partner dell'evento.Durante la mattinata in una gremita Biblioteca comunale Giovanni Bovio, una magistrale, avvocata, psicologa e presidente dell'OGI, Osservatorio Giuridico italiano, affiancata dal presidente del Centro Studi Giustina Rocca, l'ing., ha condotto la cerimonia di premiazione iniziata con un video messaggio dell'Europarlamentare con Delega alle pari Opportunità On.le. Una cerimonia che ha registrato l'importante presenza delle Assessore Regionali alla Cultura e legalitàe ai trasporti, dell'assessora alle Culture della città di Trani, del dott., della dott.ssae degli avvocati(componenti del Comitato Organizzatore del Premio).Il Premio, indetto per giuriste e avvocate residenti nell'Unione Europea, prevedeva la partecipazione con elaborati sul temaDopo un rigoroso processo di selezione, una, presieduta dale composta da professori universitari, magistrati e avvocati come il prof. avv., avv., dott., prof. avv.e avv., ha decretato come vincitrice, trentenne tarantina laureata con lode e impegnata a. A lei è andato il premio didallaconferito dall'assessore alle Culture della città,, in vece del sindaco Amedeo Bottaro. Alla seconda e terza classificata, rispettivamente(non presente a Trani), sono stati destinati premi diconsistenti in una stampa su tela incorniciata che riproduce l'antico sipario del Molinaro dedicato agli Ordinamenta Maris del maestro artigiano, oltre ad uno zaino portatoga (di Skémata Toghe d'Autore) sono andati all'del Foro di Bari () e all'(Foro di Bari),Un riconoscimento speciale è stato assegnato all', vincitrice del prestigioso premio "" per la sua instancabile opera di divulgazione del messaggio di Giustina Rocca sulla parità di genere. L'elegantissima e raffinata toga, di pregevole fattura e realizzata in esclusiva per l'occasione, reca la firmaed è stata consegnata dall'avv.di Skémata, affiancata dall'avv., in un ideale passaggio di testimone tra colei che è stata premiata lo scorso anno e l'avvocata del Foro di Napoli. A tutte le partecipanti presenti a Trani è stata consegnata direttamente dal ceo di Duepuntozero Edizioni,, la pubblicazione "Il nuovo processo in materia di persone, minorenni e famiglie" ed. Duepuntozero, oltre all'accesso ad una utilissima banca dati con IA (di Giurispedia), una pochette-portatablet (firmata La fille des Fleurs) e le calzature Nolita, marchio che incarna la woman power. A tutte le convenute la possibilità di diventare Nolita ambassador.A conclusione della cerimonia di premiazione, gli organizzatori hanno previsto per le partecipanti una festa con "aperitivo tipico" a cura di Fefino, ristorante di cucina naturale, in collaborazione con Olio Tempesta e Cantine Madrileone, in via Mario Pagano. La caratteristica via delle botteghe e degli artisti di Trani, chiusa al traffico veicolare e addobbata per l'occasione da Fioreria Fleurs, è stata animata da un coinvolgente accompagnamento musicale. Un'occasione per le giovani "Giustine" di ricevere gli omaggi anche di Lodi Gioielli. La lunga giornata del Premio si è conclusa con un percorso esperienziale per i luoghi di Giustina Rocca, un tour turistico-culturale pensato per le partecipanti e i loro accompagnatori, condotto dalla Guida turistica della Regione Pugliaattraverso il centro storico che ha condotto le professioniste in luoghi iconici della città. Dalla cattedrale al tribunale, ma anche in visita alle attività legate al Premio, come Nugnes, eccellenza e punto di riferimento dell'eleganza e della moda di classe non solo in Puglia, culminando con un brindisi finale di "Arrivederci a Trani".Grazie al contributo dei partner e sostenitori,. In tal senso il Comitato organizzatore del Premio europeo Giustina Rocca, in seno al direttivo del Centro Studi "Giustina Rocca", composto dall'ing. Elio Loiodice, dott.ssa Margherita Farnelli, avv. Domenico Lamantea, avv. Alessandro Moscatelli, l'avv. Francesca Molinari e il prefetto dott. Antonio Apruzzese, ha ringraziato per il fondamentale sostegno Skémata Toghe d'Autore, main partner, Giurispedia, banche dati con I.A, e Duepuntozero Edizioni. Oltre a tutti i sostenitori che hanno aderito all'iniziativa, ravvedendone l'importanza: Nugnes, Nolita; Ruta; Les filles des fleurs, Lodi gioielli, ZetaVu, Società di Ingegneria, Gesfor Ente di formazione e Agenzia per il Lavoro, Opera Omnia Cinema eventi; Olio Tempesta per Fefino Ristorante naturale; Cantine Madrileone; Caffetteria del Museo; Matteo Tedeschi cornici, Vivai Tempesta e Fioreria Fleurs di Terlizzi. Un ringraziamento è andato anche a Palazzo delle Arti Beltrani per la disponibilità, a Stefania De Toma per la guida sui luoghi di Giustina e all'Associazione Arcadia per il concerto nell'Auditorium di San Luigi. Il premio, declinato in due giornate,, con tante iniziative per celebrare la memoria e l'eredità dell'avvocata tranese del 1500, rappresenta un riconoscimento prestigioso per queste giuriste, custodi della memoria di Giustina Rocca e ambasciatrici di un futuro giuridico più inclusivo.