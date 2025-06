La Terapia Medica del Carcinoma Mammario: tra evidenze scientifiche e pratica clinica

Si è svolta lo scorso 19 giugno a Trani, presso la sala convegni di Palazzo San Giorgio, la settima edizione del congresso scientifico dal titoloa cura deldirettore dell'Unità Operativa di Oncologia del Dimiccoli di Barletta. "È stato un importante momento di confronto - spiega il– volto ad illustrare le novità sulle novità delle classi farmacologiche utilizzate nel trattamento di questa patologia per ogni sottotipo di carcinoma mammario, casi clinici, analisi delle linee guida e dei relativi algoritmi terapeutici ed infine, c'è stata una ampia discussione basata su interventi di oncologi della Regione Puglia che si occupano di tale patologia". Il congresso scientifico, suddiviso in quattro sessioni ed aperto dai saluti del Direttore Sanitario Asl Btha affrontato le novità sulla terapia medica del carcinoma mammario, nell'ambito dell'ormai consolidato approccio multidisciplinare. Negli ultimi anni, infatti, numerosi farmaci sono stati in grado di migliorare gli out come più importanti di questa neoplasia, altri attendono l'immissione in commercio, mentre altri sono ancora in fase di sperimentazione clinica."La dimostrazione dell'efficacia di alcuni nuovi farmaci in più sottotipi – continua il- sta portando ad un'evoluzione del paradigma della suddivisione schematica nei tre classici sottotipi a cui corrisponde un trattamento specifico. Le linee guida e gli algoritmi terapeutici necessitano di una continua revisione alla luce delle costanti evidenze scientifiche su nuovi farmaci e, inoltre, devono tener conto del corretto trasferimento dei risultati degli studi nella pratica clinica. Interessanti, nel corso delle prime sessioni, le tavole rotonde con i vari specialisti dell'Asl Bt impegnati nella gestione del carcinoma mammario nella discussione pratica di alcuni casi clinici di cui ci si è occupati".