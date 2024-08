Bartolo Iossa a “Tipicamente Canosa”

è tra gli ospiti di, rassegna enogastronomica e culturale fra gli appuntamenti più attesi dell', patrocinata dall'amministrazione comunale. E' la prima uscita pubblica aperdopo l'exploit al talent showsu Rai 1.(76 anni) commerciante di materiale elettrico in quiescenza con l'hobby della musica, ha dalla sua una grande esperienza musicale consolidata nel tempo per le centinaia esibizioni live con molte band e da solista. Nel corso della trasmissionepresentata daha dimostrato ancora una volta il suo talento innato con una voce prorompente e coinvolgente, piena di forza ed energia, da autentico 'Non ha vinto ma la partecipazione allo show molto seguito dai telespettatori e sui social, è stata il giusto premio ad una carriera amatoriale(da autodidatta, insieme al suo inseparabile amico, il), votata al canto e alla musica live che si è migliorata e perfezionata nel tempo tanto, da raggiungere la finale del talent showE' di questi giorni la notizia che il calendarioper il 2025, già in distribuzione, parla, tra l'altro, del complesso musicalecomposto da: Bartolo Iossa(voce e chitarra),Giuseppe Del Rosso(batteria), Giuseppe Liberatore (chitarra), Franco Valentino(tastiera), Nunzio Casieri(sax) e Giovanni Di Molfetta(sax). Da "I New Masters" degli anni sessanta ail gruppo musicale con il qualesi esibirà in concerto dallediinDalle anticipazioni proporranno un tributo a Zucchero Fornaciari e molti successi blues, beat, pop e rock, gli evergreen che non tramontano mai.Riproduzione@riservata