Gestione dello scompenso cardiaco

Un'altro relatore autorevole salirà in cattedra all'dinell'ambito degli incontri culturali del lunedì incentratisu tematiche legate alla salute e alla prevenzione.sarà il tema del prossimo incontro alledicon la partecipazione del dottor. E' di questi giorni la notizia che la Asl Bt partecipa alla iniziativa nazionale "Cardiologie Aperte" che coinvolge 170 strutture cardiologiche in Italia ed è organizzata dall'ANMCO (Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri). L'iniziativa ha lo scopo die della prevenzione per la cura del proprio cuore. Lo scorso 8 febbraio, e nei prossimi appuntamenti nei giorni dipresso ldiretta dal, saranno sottoposti a screening cardiologico pazienti selezionati dai medici di base e dagli ambulatori della cronicità. In particolare saranno effettuate visite cardiologiche, misurazione della pressione arteriosa e sarà eseguito un elettrocardiogramma.sarà distribuito materiale informativo sulla prevenzione delle patologie cardiologiche e sui corretti stili di vita. Nel rinnovare l'invito alla cittadinanza a seguire l'incontro, il presidente dell'U.T.E.ha ricordato che è in atto unper una Tesi di laurea, teso a valorizzare l'immagine storica e culturale di Canosa attraverso una scrupolosa ricerca di documentazione sviluppata da studi su Archivi di Stato e reperti archeologici del territorio.