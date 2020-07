Devozione per la Beata Vergine Maria del Monte  Carmelo

Festa Liturgica Beata Vergine Maria del Monte Carmelo

Nell'itinerario di devozione allasi comunica il programma dei solenni festeggiamenti che si terranno a Canosa di Puglia. Nei giorni 13-14-15 luglio 2020, solenne triduo in preparazione alla festa presieduto dacappellano ospedale di AndriaLunedì 13 luglio:, alle ore 19.45, solenne liturgia della parola.Martedì 14 luglio:"MARIA, DONNA EUCARISTICA", alle ore 19.45, adorazione Eucaristica comunitaria.Mercoledì 15 luglio, alle ore 19.00, S. Messa con rinnovo promesse del "Terz'Ordine Carmelitano." CANTIAMO, O MARIA, LE MERAVIGLIE COMPIUTE DA DIO. Alle ore 19.45 Solenne Veglia MarianaSante Messe: ore 6.30 - 7.30 - 8.30 - 9.30, alle ore 11.00 al termine della Messa supplica alla Madonna. Dalle ore 18.00, mostra itinerantepresso laPalazzo Iliceto e piazzale Chiesa S. Lucia. Alle ore 19.00, S. Messa presieduta dal Vescovo della Diocesi di Andria,Alle ore 20.30, S. Messa, al termine premiazione contest-mostra itinerante.La Parrocchia e le Terziarie Carmelitane comunicano che nel rispetto delle normative e delle misure da adottare per il contenimento dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e in obbedienza al decreto vescovile che ha ratificato tali norme, le sante messe e le altre celebrazioni, si terranno in Chiesa. Mentre dal 12 luglio, nel cortile ex convento Carmelitani. Si confida nello spirito di collaborazione e responsabilità.