Canosa: A devozione della Beata Maria Vergine del Carmine

Con la processione ed il concerto all'alba sono iniziati i festeggiamenti per laIlla memoria liturgica della, «la Vergine venerata sul Monte Carmelo fin dai primi frati, che le costruirono e intitolarono la loro prima chiesetta e si misero sotto la sua protezione, prendendola come patrona e come sorella nell'intimità della loro vita quotidiana. Essi riconobbero in Lei colei a cui è data la bellezza del Carmelo, il fiore più bello del giardino di Dio, la vite fiorente, la Vergine purissima e tutta bella perché abitata da Dio stesso, bellezza in Persona; e da Lei ricevettero il dono dello scapolare quale segno della sua protezione materna per tutti coloro che lo indossano, garanzia di rivestirsi interiormente di Cristo e raggiungere infine - con la sua guida sicura - la vetta del monte, il giardino eterno del Cielo, secondo la tradizionale promessa a San Simone Stock: "a Chiesa intitolata allaevoca una storia di grandi radici nel Centro storico inad attestare le radici dell'Ordine dei Carmelitani Scalzi. Il culto popolare riporta a Canosa la devozione evocata dalla voce del popolo in dialetto ed italiano della "Madonna dei Fabbricatori" ed oggi dei "Costruttori", presente nel foggiano con la costituzione nel 1646 a Foggia della Congregazione, quando alcuniedificarono la Cappella della Congregazione Carmelitana, come riportano le ricerche storiche delnell'articolo dal titoloStamani alle ore 4,30 circa si è svolta la processione con il simulacro dellahe è stato portato nell'area antistante i ruderi del Castello dove si è svolto un concerto mariano con un quartetto d'archi della Valle d'Itria davanti a centinaia di persone. Al termine del concerto molto applauditoon sentimenti filiali verso la Vergine Madre, esempio della chiesa in cammino", unitamente alla comunità in segno di devozione e preghiera.Foto a cura di Savino MazzarellaRiproduzione @riservata