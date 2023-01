Canosa: Crolla l'interno di un edificio

Nel tardo pomeriggio odierno, alle ore 17,30 circa, nel borgo antico del castello a Canosa di Puglia è crollato l'interno di un edificio. Dalle prime notizie apprese sono in salvo i due anziani residenti nell'edificio in via Agesilao Milano che prosegue con salita Calvario. Immediata la macchina dei soccorsi, la zona è stata transennata. Sono in corso gli accertamenti per verificare del cause del crollo dell'interno dell'edificio.In aggiornamento