Canosa: "Scatti nel cuore" per valorizzare il Borgo Antico

Termina ufficialmente il contest fotograficoistituito per valorizzare il Borgo Antico di Canosa di Puglia. Il concorso sviluppato dai ragazzi dellanelle persone diin collaborazione con il giornalistasi è concluso pochi giorni fa, vantando un buon numero di partecipanti.Portare quanti più canosini a frequentare il Centro Storico, scattando una foto che li ritraeva in un angolo a loro più congeniale e coinvolgendo allo stesso tempo sia il paesaggio che dall'alto si può ammirare o le stesse damigiane, piante in fiore o i cosiddetti(canovacci a forma di grossi piattelli su cui sono riportati proverbi canosini a noi noti) con cui i residenti hanno reso presentabili alcune vie. A concorso ultimato, la giuria composta dai quattro promotori dell'evento ha selezionato le foto vincitrici riepilogando qui di seguito gli autori degli scatti :- Primo PREMIO (Cena x2 da Binario):- Secondo PREMIO (Grigliata x2 Carbon Dolce):alias @Puella.Tundre- Terzo Premio (Aperitivo x2 Casa 28):SEZIONE SPECIALE:- Lo scatto del Borgo (Vaschetta gelato da Scoop):- Interprete migliore (Kit Ulooka):- Premio per il più giovane (2 Panzerotti "Mostruosi" da Costanzo):- Premio agli Innamorati (Lezione Orecchiette):A prendere parte al contest anche la fioreria "Big Garden" che donerà ben 30 piante di ciclamini ai residenti del Borgo Antico che continua quindi nel suo percorso di rivalorizzazione. La premiazione avrà luogo venerdì alle ore 18:00 presso la sede della "Make Your Travel" in via Ammiraglio Caracciolo n.22.