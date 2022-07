Canosa: Concerto mariano all'alba con il M° Roberto Corlianò al pianoforte  

Cresce l'attesa per il concerto mariano che si terrà alledinell'ambito dei solenni festeggiamenti in onore dellaè il titolo dell'evento musicale che avrà luogo presso i ruderi del castello del centro storico canosino. L'alba al castello tra riti e musiche per vedere all'opera ilMaestro Roberto Corlianò al pianoforte sulla, punto più alto della cittadella medievaleLa direzione artistica è a cura dimentreeseguirà un programma composto dai classici della musica religiosa che "ci aiuteranno a meditare e pregare nel giorno in cui festeggiamo Maria".ha studiato presso il Conservatorio 'G. Verdi' di Milano, diplomandosi nel 1988 presso il Conservatorio G.Rossini di Pesaro, con il massimo dei voti, la lode e la menzione speciale. A 12 anni ha interpretato la parte di G.Verdi nell'omonimo sceneggiato televisino diretto da Renaio Castellani. A 14 anni ha esordito con l'orchestra dell'Angelicum di Milano e, a 16, in Sala Verdi interpretando la Fantasia Ungherese di Liszt. Nello stesso anno ha vinto il 1°Premio al Concorso di Musica da camera di Corsico in duo con Fabrizio Meloni, con il quale ha effettuato numerosi concerti. A 17 anni la sua esecuzione della Totentanz di Lizst in Sala Verdi con l'Orchestra della RAI di Milano, riscuote entusiastici consensi di pubblico e di critica. Nell'86 ottiene, con il massimo dei voti, il diploma di alto perfezionamento Pianistico presso l'Accademia Pescarese sotto la guida Del M° Michele Marvulli e al contempo segue i corsi di direzione d'orchestra tenuti da Marco Gusella. Ha tenuto recital e concerti con orchestra in prestigiosi teatri italiani ed esteri. Si è esibito anche in Giappone riscuotendo entusiastici consensi di pubblico e di critica. E' titolare della cattedra principale di pianoforte presso il Conservatorio "T.Schipa" di Lecce. Ilè un musicista eclettico affianca all' attività solistica quella di compositore di "falsi" d'autore e proprie parafrasi, ricalcando la tradizione pianistica dell' 800, nonché di pianista accompagnatore collaborando regolarmente con il noto soprano Katia Ricciarelli.Da non perdere il concertoche si svolgerà in una location storico–naturalistica per esaltare sia la bellezza del posto in un'atmosfera di luce soffusa qual è l' alba, "sia per richiamare alla bellezza del creato, nella custodia e valorizzazione dei luoghi e degli spazi del centro storico che costituiscono la ricchezza della nostra città". Al termine seguirà la celebrazione eucaristica nella solennità dellacelebrata il 16 luglio