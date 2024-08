A Paola Effe il Premio Internazionale “Margherita d’Oro”

La cantautricein arteiceverà ilnel corso della cerimonia che si terràilnella città delle saline e delle terme. Il- spiegano gli organizzatori durante la conferenza stampa di stamani a Bari - vuole essere un prezioso riconoscimento dedicato a coloro che si sono distinti per il loro impegno sociale, culturale e imprenditoriale su tutto il nostro territorio". Premio meritato per l'artista puglieseche di recente si è esibita a Canosa di Puglia ed è stata molto applaudita per la sua voce e il suo talento. "Non c'è niente di più importante per un artista di portare le proprie canzoni live in giro e ogni volta per me è un'emozione diversa, nuova che a volte fa paura, ma che rimane la più bella di sempre.. Ci rivediamo presto!" Ha scritto sui sociala margine della sua esibizione che ha preceduto il concerto deinell'ambito dell'che l'ha vista protagonista sul palco anche nella serata del concerto del quartetto "" in una Piazza Vittorio Veneto gremita di gente. Il brano di punta di questa calda estate dis'intitolache "rispecchia bene un percorso molto personale che ha saputo egregiamente tradurre in musica" attraverso un sound elettro pop e ritmato. Tra progetti, live e nuove canzoni,non ha trascurato gli studi : laureandosi dapprima in Canto Jazz al Conservatorio di Matera, e poi in Canto Pop Rock al conservatorio G. Verdi di Milano, sempre con il massimo dei voti. La Città di Canosa di Puglia le ha portato bene e di sicuro la cantautricecontinuerà a raggiungere altre mete più importanti, dopo ilnel 2023 ricevuto nel Teatro Comunale "Raffaele Lembo" e ilche lo ritireràila Margherita di Savoia in Piazza Generale Dalla Chiesa a partire dalle ore 20:30 insieme agli altri talenti pugliesi.Riproduzione@riservata