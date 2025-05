Canosa:servizio gratuito di trasporto per ciclo di cure termali a Margherita di Savoia

E' stato reso noto ai cittadini anziani che, su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali, il Comune di Canosa di Puglia, in collaborazione con lo stabilimento termale di Margherita di Savoia, si intende organizzare unper effettuare un ciclo di cure termali convenzionate. DMargherita di Savoiae ritorno, a favore di cittadini anziani autosufficienti, per un periodo di 12 giorni, comprensivo di visita medica. Il periodo di cura potrà svolgersi nei seguenti mesi : giugno- settembre-ottobre 2025. Al fine di valutare la fattibilità del predetto servizio e permettere ai competenti uffici l'organizzazione del servizio di trasporto, i cittadini in possesso dei requisiti di età indicati potranno presentare manifestazione di interesse su apposito modello specificando il periodo di preferenza. Si precisa che la manifestazione di cui al presente avviso è richiesta al solo scopo di indagine conoscitiva, chee che si procederà con successivo avviso alla formale richiesta delle istanze e della relativa documentazione.Al fine di consentire l'adesione ad un maggior numero di soggetti anziani, il modello di domanda di partecipazione (allegato 1), potrà essere consegnato brevi manu all'Ufficio Protocollo del Comune di Canosa di Puglia o inviato tramite e-mail all'indirizzo politichesociali@comune.canosa.bt.it entro le ore 12.00 del 30.05.2025.Si fa presente che la pubblicazione del presente Avviso e la presentazione della manifestazione di interesse da parte dei soggetti interessati non costituisce alcun impegno per l'Amministrazione Comunale di Canosa di Puglia, né comporterà alcun obbligo da parte della stessa qualora, per qualsiasi motivo, non si proceda a quanto nello stesso specificato.