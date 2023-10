Canosa: Open Day ad Arteventi Polo Culturale-Accademia di Musica, Arte e Spettacolo

Ottobre è tempo dipressodiretta da, che presentano i programmi delle attività ed i laboratori di formazione ai nastri di partenza. Le anticipazioni dell'anno accademico ottobre 2023- maggio 2024 annunciano corsi: per dj; di dizione e conduzione radio-TV; per modella; di fotografia; di pittura. Resi noti i nomi dei docenti per i rispettivi corsi:, producer e dj nei club più esclusivi del Sud Italia;, conduttrice radiofonica e coach public speaking;, indossatrice e attrice;, fotografo professionista;in Arte,Inoltre, si terranno lezioni diconinsegnante di pianoforte, pianista solista e camerista;con il sopranoconPer ulteriori informazioni, prenotazione all'open day died iscrizione ai corsi è attiva l' utenza telefonica:o inviando e-mail: arteventi2020@gmail. com La sede diè a Canosa di Puglia in via Roma n.10.