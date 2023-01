Carlo Gallo ospite dell'Einaudi

Nel corso del 2022 l'ha presentato alla comunitàun nuovo indirizzo di studi, relativo all'Istruzione Professionale, Servizi Culturali e dello Spettacolo arricchendo ulteriormente l'ampia offerta formativa. Nell'ambito dell'ha organizzato un laboratorio didattico per alunni delle classi terze delle scuole medie interessati alindirizzoche si terrà nei giorni. Sono stati invitati: il dottor(Produttore esecutivo di Battiti Live);(Consulente musicale) e(Light operator). Nel corso degli incontri, dopo l'introduzione e la presentazione degli ospiti con i docenti e la dirigente scolastica professoressasi parlerà di scenografia e produzione, laboratorio di fotografia, aspetti tecnici-audio-visivi, luci ed effetti speciali. "Una grande ed unica occasione per la nostra scuola e per il nostro territorio di incontrare esperti del settore che trasmetteranno il proprio sapere. Spiegheranno tecniche e metodi innovativi con il coinvolgimento attivo dei partecipanti." L'disi caratterizza per l'innovazione didattica e tecnologica, la mobilità europea e l'attenzione al benessere degli studenti.