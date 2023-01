A scuola di spettacolo con Carlo Gallo

Interesse, curiosità e voglia di conoscere il nuovo indirizzohe è stato presentatonei giorni 11 e 12 gennaioell'ambito delPer l'occasione, è stato proposto un laboratorio didattico che ha coinvolto oltre 300 alunni delle classi terze delle scuole medie locali e delle città limitrofe di Cerignola e Minervino Murge. Ospiti d'eccezione per le due giornate che ha visto salire in cattedra: il dottor(Produttore esecutivo di(Consulente musicale) e(Light operator). Dall'alto delle loro esperienze professionali maturate negli anni hanno parlato di scenografia e produzione, di laboratorio di fotografia, degli aspetti tecnici-audio-visivi, di luci ed effetti speciali attraverso la proiezione di video e slides, fasi di interazione con gli alunni, rendendoli protagonisti nella simulazione di uno spettacolo di successo come. Grande attenzione allo show musicale itinerante che si svolge in estate nelle piazze di città della Puglia, al quale partecipano famosi artisti italiani ed internazionali, trasmesso su Telenorba e Radionorba TV, e dal 2017 su Italia 1, con record di shareaudience.Entusiasta la dirigente scolastica, professoressanuovoche arricchisce ulteriormente l'ampia offerta formativa. I docenti referenti delsono: Casamassima Viviana, Frontino Rita, Ventola Tina e Lops Arianna. Inoltre, è stato comunicato che per una scelta consapevole da parte dei genitori e degli alunni delle terze medie, sarà proiettato il video dei due incontri nei prossimi giorni:alle ore 10,00;alle ore 18,00;alle ore 10,00; presso il Centro Risorsein viaIl nuovo indirizzo professionale è un nuovo percorso di studi dinamico eal passo con i tempi, che forma professionisti capaci di utilizzare i linguaggi e le tecnologie di comunicazione più attuali nei settori dell'industria della cultura, dello spettacolo e dei media .