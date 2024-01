Canosa: Open Day del “POLO CULTURALE ARTEVENTI”

Cresce l'attesa per l'che si terrà adalledi. Per l'occasione, i coach illustreranno il programma delle attività ed i laboratori dell'Accademia per il trimestre marzo - maggio 2024. Per l'Open Day si prega di voler confermare la propria presenza all'utenza telefonicaindicando l'orario della visita prevista nei seguenti orari: 10.00/11.00/12.00/13.00 Sono aperte le iscrizioni ai corsi/laboratori di: - lezioni di pianoforte con; lezioni di canto con; lezioni di meditazione hatha yoga con; corso di dizione-conduzione radio tv-public speaking concorso per dj con; corso di pittura e grafica emozionale con; corso di fotografia concorso di modella e portamento con. Per chi si iscrive entro il 30 gennaio 2024 è previsto, su ogni corso, uno sconto del 50% sul primo mese. La sede del "POLO CULTURALE ARTEVENTI" è ubicata a Canosa di Puglia in via Roma n. 10.Per ulteriori informazioni inviare email a: arteventi2020@gmail.com