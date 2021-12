Canosa: Veglia degli Artisti con Gianluca Devi

Grande attesa per la "" che si terrà alledipresso la. Riflessioni, letture e canzoni con il musicista e cantautore,come riferiscono gli organizzatori delcomunicando che ci sarà anche la diretta sulle pagine Facebook di Arteventi Polo Culturale e delle Parrocchie Centro Storico di Canosa. Un coinvolgente incontro con un'artista comeche da oltre 15 anni si esibisce in spettacoli e concerti interattivi dedicati interamente ai grandi cantautori italiani. La Chiesadiventa luogo per gli artisti "che hanno questa capacità di creatività molto grande e per mezzo della strada della bellezza ci indicano la strada da seguire. Che il Signore dia a tutti noi la grazia della creatività in questo momento". Per l'accesso del pubblico saranno osservate le norme sanitarie anti-Covid 19 vigenti.