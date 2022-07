Canosa: Torna la processione della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo

Ilsi celebra la memoria liturgica dellaUna festa istituita per commemorare l'apparizione del 16 luglio 1251 a San Simone Stock, all'epoca priore generale dell'ordine carmelitano, durante la quale la Madonna gli consegnò uno scapolare (dal latino scapula, spalla) in tessuto, rivelandogli notevoli privilegi connessi al suo culto.a Chiesa intitolata allaevoca una storia di grandi radici nel Centro storico inad attestare le radici dell'Ordine dei Carmelitani Scalzi."Carissimi fedeli, la Festa della Madonna del Carmine segna un nuovo inizio che ci permette di ripartire e preparare la comunità del centro storico alla missione parrocchiale." Nell'itinerario di devozione allasi comunica il programma dellache si terrà a Canosa di Puglia nella giornata diSi inizia allediil concerto marianoche vedrà all'opera il Maestro Roberto Corlianò al pianoforte presso i ruderi del castello del centro storico canosino. I classici della musica religiosa "ci aiuteranno a meditare e pregare nel giorno in cui festeggiamo Maria". Al termine seguirà la celebrazione eucaristica nella solennità dellaLe celebrazioni delle Sante Messe: 8.00 - 9.00, 10,00 alle ore 11.00 al termine della Messa supplica alla Madonna. Alle ore 19.00, S. Messa e benedizione dei portatoriAl termine si svolgeràche percorrerà il seguente itinerario: piazza Umberto I, Corso Traiano, via Remo, via Romolo, Corso Traiano, Corso Garibaldi, via Piave, via Savino di Bari, via Imbriani, piazza Terme, via Kennedy, Piazza Vittorio Veneto, corso S. Sabino, corso Garibaldi, via Vito Rosa (scalone del Carmine), piazza Umberto I, ritorno in Chiesa. Accompagnerà la processione ildi Canosa di Puglia. A conclusione canto delle Litanie Carmelitane. La comunità parrocchiale confidano nello spirito di collaborazione e responsabilità.