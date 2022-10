Cordoglio e vicinanza alla famiglia Murante

Alla vigilia dei funerali di(42enne), si susseguono le testimonianze di ricordo e affetto verso la famiglia affranta e devastata dal dolore. In Italia, la piaga dei morti per incidenti stradali non accenna a placarsi. E' una vera strage e i dati raccontano di uno stillicidio di vite, di sangue versato sulle strade come riportano anche ledove sulla, gli incidenti sono molte volte con esito mortale. Sono in corso le indagini per accertare le cause dell'incidente stradale che è costata la vita anell'impatto contro una Toyota Yaris, accadutoall'altezza dell'incrocio semaforico di viale Pola, del Quartiere Trieste."E' tragicamente venuto a mancarefiglio della nostra cara sociaLa comunità romana dei canosini con socie e soci di 'sono vicini ad Anna in questo triste e doloroso momento. Un grande abbraccio affettuoso ad Anna e alla famiglia". Tra i primi post apparsi sui social per dimostrare il cordoglio alla famiglia molto conosciuta e stimata anche a Canosa di Puglia, paese di origine digrafico pubblicitario- webmaster che viveva nella capitale con la moglie ed un figlio di 8 anni a Città Giardino, a pochi chilometri dal luogo del fatale sinistro. Si è associato al dolore, tra gli altri, il presidente dell'associazionedei Canosini di Torinoche ha scritto: "A nome di tutta la comunità Canosina di Torino ci uniamo al dolore che ha colpito l'amica Anna e la Famiglia Murante per la perdita del caroche Riposi in Pace." I funerali diavranno luogo a Roma presso la Chiesa dei Santi Angeli Custodi, in Via delle Alpi Apuane, nel Quartiere Monte Sacro, alle ore 10,30 di lunedi 3 ottobre.