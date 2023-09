Canosa: Utilizzo del Teatro Comunale “Raffaele Lembo”

L'Assessore alla Culturarende noto che le richieste didiper spettacoli e manifestazioni organizzati da terzi devono essere inoltrate attraverso il modulo predisposto, compilato in ogni sua parte, controfirmato dal richiedente ed inoltrato alla PEC cultura@pec.comune.canosa.bt.it . Le richieste devono essere inoltrate almeno 15 giorni prima dell'evento e il versamento della quota dovuta al Comune dovrà essere trasmesso agli uffici comunali competenti almeno 5 giorni prima. Richieste avanzate in maniera difforme non saranno prese in considerazione.