Canosa: Si arricchisce l’offerta culturale e formativa del Teatro Comunale “Raffaele Lembo”

Si arricchisce l'offerta culturale e formativa delche a partire da ottobre potrà contare sui nuovi laboratori musicali, inaugurati nel pomeriggio di domenica 22 settembre scorso a Canosa di Puglia . Alla cerimonia alla presenza del pubblico sono intervenute le autorità civili e religiose, tra le quali : il sindaco Vito Malcangio, l'europarlamentare Francesco Ventola, l'Assessore alla Cultura Cristina Saccinto, l'Assessore agli Eventi Saverio Di Nunno, la consigliera comunale Antonia Sinesi e Mons . Felice Bacco per la benedizione dei locali all'interno del teatro . Giovani e meno giovani troveranno in questo scrigno di cultura, un nuovo spazio dove poter sviluppare le proprie passioni, ambienti attrezzati per attività ricreative e sociali aperte a tutta la cittadinanza. Quella che è un'altra struttura pubblica che viene messa a disposizione della collettività con diverse professionalità, segna un nuovo inizio che renderà maggiormente fruibile il "Lembo", facendone un punto di riferimento per tutti.Nell'ambito delle risorse del Fondo ai Comuni Marginali ottenute dal Comune di Canosa di Puglia, l'Amministrazione Comunale, in un'ottica di promozione e valorizzazione culturale, ha inteso destinare parte delle stesse all'implementazione di attività laboratoriali e culturali. I locali, concessi in comodato d'uso per la durata di cinque anni, ha visto ildellarisultare fra gli assegnatari del bando pubblico. Il programma verte sull'idea cardine di ideare attività, in ambito artistico e culturale, che tramite lezioni, concerti e spettacoli vedano bambini e ragazzi inserirsi in contesti inclusivi al fine di aumentare la loro autostima e favorire l'inclusione sociale. Presso i laboratori,si occuperà di organizzare eventi musicali, laboratori di musica d'insieme, seminari e concerti ispirati al concetto di inclusione sociale. Attraverso il potenziamento delle competenze musicali, l'obiettivo è sviluppare attitudini e abilità volte a favorire la socializzazione e la cooperazione dei ragazzi, per una performance musicale intesa come strumento pedagogico e obiettivo motivante.L'idea è liberamente ispirata ametodo di pratica strumentale ideato dal visionarioche ha creato, in un paese difficile come il Venezuela, un sistema di formazione musicale che ha permesso a chiunque di studiare musica. Infatti, bambini e ragazzi strappati a situazioni di disagio sociale, hanno potuto suonare assieme a musicisti più esperti attraverso metodi compensativi di apprendimento della musica. A prendere parte all'inaugurazione dei laboratori con il simbolico taglio del nastro il Sindaco di Canosa Vito Malcangio, che ha evidenziato l'importanza di questi nuovi spazi all'insegna della condivisione e della voglia di apprendere e stare insieme. Sulla stessa linea d'onda anche l'europarlamentare, On. Francesco Ventola e l'Assessore alla Cultura Cristina Saccinto.