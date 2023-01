Canosa: Epifania al Teatro Comunale "Raffaele Lembo"

Primo appuntamento del 2023 aldiper un appuntamento fuori abbonamento dedicato alle famiglie. S'intitolaspettacoloin calendario venerdìa partire dalleproduzione, firmata dacon regia e scene di"""Esiste un paese, dove la prima grande regola è obbedire agli ordini del suo Capo, padrone anche della grande officina delle parole, che corregge a proprio piacimento. Questo è un grande giorno, il Capo ha deciso di fare un discorso ai suoi sudditi. Quali nuove regole li attendono? Ma l'imprevisto, si sa, è in agguato anche quando gli ordini sembrano regolare a perfezione ogni cosa. Infatti, un giorno arriva nel paese un giovane, che le regole non sa."""n apologo buffo pensato per i ragazzi e per i ragazzi.osservandolo con gli occhi innocenti di un ragazzo che, grazie ai suoi "errori", trasformerà l'intero paese. Perché, si sa, che gli errori sono solo un tentativo di fare quello che non si sa. Il lavoro d'attore si mescola al lavoro sul clown, alla manipolazione di oggetti e alla musica dal vivo, per accompagnare con leggerezza questa sorta di viaggio dal buio alla luce, restituendo ai personaggi e al loro sogno di libertà la dolcezza scanzonata del clown e dell'acrobata.I biglietti a partireil giorno prima dello spettacolo presso il botteghino del Teatro Comunale "R. Lembo", dalle ore 16.30 alle ore 20.30 e il giorno di spettacolo dalle ore 16.30. Biglietti disponibili anche online al link https://bit.ly/3YX5ZIM e in tutti i punti vendita Vivaticket.