Canosa: urne aperte per referendum e comunali

Sonoper esercitare il diritto di voto quest'oggi fino alle ore 23,00, nelper eleggere il sindaco e l'amministrazione comunale e per il referendum su cinque quesiti sulla giustizia, che deve superare la prova del(il 50% degli elettori) per essere valido.così suddivisi :11.286 maschi e 11.810 femmine. donne. Per quanto riguarda la modalità di voto, ciascun elettore potrà: apporre una croce sul SI se desidera che la norma sottoposta a Referendum sia abrogata; apporrese desidera che la norma sottoposta a Referendum resti in vigorecosì suddivisi:12.822 maschi e 13.166 femmine. Per votare basta apporre un contrassegno sulla casella che riporta il nome del candidato sindaco scelto. Oltre a votare il sindaco è possibile votare anche una delle liste a lui collegate. In questo caso sarà possibileper i candidati consiglieri purché sianoOltre al sindaco, dunque, se si intende esprimere due preferenze sarà possibileInoltre, è possibile esercitare il voto disgiunto. Questo consente di votare per un candidato sindaco e per una lista diversa a quelle a lui collegate. Anche in questo caso è possibile esprimere un massimo di due preferenze nel rispetto del criterio dellaE' possibile rpresso gli uffici comunali di Canosa di Puglia dalle ore 7,00 alle ore 23,00, presso ufficio Elettorale, Anagrafe, Stato Civile.Ilmentresi procederà allo spoglio delle schede delle amministrative. I risultati delle elezioni comunali arriveranno al termine delle spoglio delle schede.