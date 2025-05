SI al Referendum sulla Cittadinanza! 

Nella mattinata odierna, aè stato allestito una cura diper informare e invitare gli elettori al voto per i referendum popolari abrogativi (articolo 75 della Costituzione) su 5 quesiti, in calendario l'Tra questi quello sulla: «Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana».è tra i promotori delche mira a ridurre da 10 a 5 gli anni di residenza legale in Italia richiesti per poter avanzare la domanda diche, una volta ottenuta, sarebbe automaticamente trasmessa ai propri figli e alle proprie figlie minorenni. «Questa semplice modifica rappresenterebbe una conquista decisiva per la vita di molti cittadini di origine straniera - secondo le stime si tratterebbe di circa 2.500.000 persone- che, in questo Paese, non solo nascono e crescono, ma da anni vi abitano, lavorano e contribuiscono alla sua crescita». Hanno riferito(coordinatore regionale di + Europa) e(Coordinatore cittadino +Europa) presenti in Piazza Vittorio Veneto nelVivere in Italia senza speciale limiti: come partecipare agevolmente a percorsi di studio all'estero; rappresentare l'Italia nelle competizioni sportive senza restrizioni; poter votare, poter partecipare a concorsi pubblici come tutti gli altri cittadini italiani; accedere a tutti i corsi e borse di studio e ai mutui. «L'unico modo per fare la riforma della cittadinanza che tutti dicono di voler fare ma che nessuno fa è il referendum, e chi invita a stare a casa va sommerso con una valanga di partecipazione». Ha tra l'altro dichiarato il segretario nazionale di + Europa,, lo scorso 11 maggio, a Omnibus su La7. Il Referendum vuole allineare l'Italia ai maggiori paesi europei che hanno già compreso come promuovere diritti, tutele e opportunità garantisca ricchezza e crescita per l'intero Paese. I seggi per i referendum saranno aperti dalle ore 7,00 alle ore 23,00 di domenica 8 giugno e dalle ore 7,00 alle ore 15,00 di lunedì 9 giugno. Gli elettori riceveranno una scheda di colore giallo per votare sul referendum sulla cittadinanza.