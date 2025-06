Referendum abrogativi 2025: a Canosa ha votato il 24,13% degli aventi diritto

Alle ore 15,00 di lunedì 9 giugno la Prefettura di Barletta Andria Trani - Ufficio Territoriale del Governo- ha reso noto la rilevazione dati sull'affluenza alle urne nel secondo giorno utile per iNumero elettoridi cui 10.991 uomini e 11.535 donne (32 sezioni)«Contratto di lavoro a tutele crescenti - Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione» -per il quesito numero 1;(32 sezioni)Numero votantidi cuiuomini edonne (32 sezioni)« Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale» -per il quesito numero 2;(32 sezioni)Numero votantidi cuiuomini edonne (32 sezioni)«Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi» -per il quesito numero 3;(32 sezioni)Numero votantidi cuiuomini edonne (32 sezioni)«Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione» -per il quesito numero 4 ;(32 sezioni)Numero votantidi cuiuomini edonne (32 sezioni)«Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana» -per il quesito numero 5.(32 sezioni)Numero votantidi cuiuomini edonne (32 sezioni)In Italia, per i cinque referendum in tema di lavoro e cittadinanza, non è stato raggiunto il quorum richiesto per la validità delle consultazioni, il 50%+1 degli aventi diritto.