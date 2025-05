Italiani nei fatti, ma non nei documenti

L'i cittadini italiani aventi diritto al voto sono chiamati a partecipare ai referendum popolari abrogativi (articolo 75 della Costituzione) su 5 quesiti, tra questi quello relativo alla. Su questo quesito scrive: """Sono arrivato in Italia in affido a una famiglia italiana nel 2008, avevo nove anni. Ricordo ancora il giorno del mio arrivo a Canosa di Puglia, i primi amici a scuola, il primo pallone calciato al campo sportivo. L'Italia, giorno dopo giorno, è diventata la mia casa. Ma io solo dallo scorso anno sono cittadino italiano. Per tanto tempo, per sedici anni, io per l'Italia sono stato solo un ospite. Anche quando parlavo il dialetto meglio dei miei compagni, ancheNon era solo il calcio. Era tutto. Trovare lavoro era una lotta continua. Ogni colloquio, ogni domanda respinta non per ciò che ero, ma per ciò che non potevo ancora essere. Per una cittadinanza che sembrava sempre lontana, come se non fossi mai davvero "abbastanza italiano". Oggi vi parlo non solo per me, ma per tanti ragazzi e ragazze come me.Nati o cresciuti qui, che amano questa terra e vogliono solo contribuire a costruirla. Per questo vi chiedo:Fatelo per giustizia, per dignità, per il futuro. Perché un Paese è più forte quando include, non quando esclude. Con il cuore,