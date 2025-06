"""L'8 e il 9 giugno siamo chiamati a esprimere la nostra volontà su 5 quesiti referendari di grande importanza. – Esordisce cosìalla vigilia della chiusura della campagna sui cinque referendumÈ un'opportunità per far sentire la nostra voce su temi che riguardano il lavoro e la cittadinanza. Andare a votare è un dovere civico e un diritto che non va sprecato. Il governo ci invita a non andare a votare ma astenersi significa lasciare che siano altri a decidere per noi, significa rinunciare a uno degli strumenti fondamentali della partecipazione democratica. La storia ci insegna che i diritti non sono mai scontati: vanno esercitati e difesi con consapevolezza. Ogni scheda bianca, ogni assenza alle urne, è un'occasione persa per incidere sul futuro del nostro Paese. Qualunque sia la vostra opinione sui singoli quesiti, andate a votare. Informatevi, confrontatevi, e poi decidete. Ma decidete! Partecipare è responsabilità, è libertà, è cittadinanza attiva. Non lasciamo - concludeche l'indifferenza vinca. L'8 e il 9 giugno andiamo tutti alle urne."""Intanto, è stata annunciata lache si terrà a partire dalleindove interverranno i referenti locali del Comitato per il SI, i rappresentanti politici e sindacali locali fautori deisu 5 quesiti in materia di disciplina del lavoro e cittadinanza. I referendum, indetti con decreti del Presidente della Repubblica 25 marzo 2025 (Gazzetta Ufficiale , Serie Generale n.75 del 31 marzo 2025), sono:«Contratto di lavoro a tutele crescenti - Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione» -per il quesito numero 1;« Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale» -per il quesito numero 2;«Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi» -per il quesito numero 3;«Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione» -per il quesito numero 4 ;«Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana» -per il quesito numero 5.. Per essere validi, i referendum abrogativi devono superare il quorum di votanti del 50% più uno del corpo elettorale.