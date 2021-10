CANOSA TURISTICA: BASTA L’ARCHEOLOGIA?

Lo scorso weekende nel Lazio si è celebrata la, organizzata sia come evento digitale sia come manifestazione in presenza, che ha proposto una serie di itinerari alla scoperta del mondo dei simboli cristiani dell'antichità. Il, nelle diverse formulazioni, la croce con le lettere apocalittiche alfa e omega, il pesce, l'agnello, l'ancora, il pavone e la fenice, la colomba col ramoscello di ulivo nel becco, l'orante e il Buon Pastore, la nave e il faro, le ceste con i pani sono alcuni dei più frequenti simboli che si incontrano nelle catacombe. Questi simboli raccontano e annunciano la speranza cristiana, la visione del mondo e della vita che scaturisce dal mistero pasquale di Cristo morto e risorto.A margine dellail presidentee la vicedihanno incontratosegretario della: "Un incontro interessante – riporta il post su Facebook di CanoSiamo, l'associazione deiCanosini di Roma - in cui non sono mancate le riflessioni su Canosa, la comune Città di origine, insieme a buoni propositi di vicinanza e collaborazione con la Comunità."" Prima di congedarsi, laha raccolto l'adesione e consegnato la tessera sociale, dando il "benvenuto tra noi don Lello con un grande in bocca al lupo a tutta la nostra Comunità" Per l 'occasione, è stato annunciato cheparteciperà all'iniziativa social di CanoSIamo con la diretta YouTube, programmata pera partire dalleche verterà sul tema:, alla quale interverranno i presidenti di associazioni culturali e addetti al settore.