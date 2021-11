Canosa: raduno di carrozze e di attacchi d'epoca

Cresce l'attesa per il raduno di carrozze e di attacchi d'epoca che si terrà dallediIn occasione dellasfileranno per le principali vie della città: i calessi, le carrozze ed i carri agricoli dell'epoca. E' un evento organizzato dalla ASD ASEC2, associazione sportiva equestre canosina, con la partecipazione di Italia Nostra e della locale Pro Loco. "Un modo per rievocare un mondo ormai scomparso e un' occasione per riscoprire le nostre radici" riferiscono gli organizzatori nelle presentazione del raduno di carrozze e di attacchi d'epoca che partirà dalla zona Costantinopoli sede di partenza ed arrivo nel rispetto delle norme. Un viaggio nel tempo attraverso una risorsa delle tradizioni per riscoprire llegata ai mestieri agricoli e artigianali .