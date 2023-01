Canosa: Le tante sfaccettature del dialetto

Musica e poesia, canto e recitazione, note e rime per la, istituita nel 2013 dall'nell'ottica di sensibilizzare istituzioni e comunità sull'importanza di tutelare questi patrimoni culturali immateriali. Aè stata celebrata con 2 giorni di anticipo, rispetto al, come da ricorrenza nazionale. A promuoverla ed organizzarla è stata lapresieduta da, che ha invitato cultori e appassionati della poesia dialettale a recitare le proprie opere presso il foyer delPer l'occasione sono intervenuti :che si sono fatti apprezzare e applaudire per i temi trattati e la loro vena poetica in vernacolo, pure espressioni dell'animo popolare tese a valorizzare in ogni circostanza il grande amore per le proprie radici fondate su tradizioni e feste, arte letteraria e storia locale, patrimonio di valore inestimabile da tramandare e divulgare alle giovani generazioni e a tutti i livelli.Da par suo, il giornalistaha presentato la kermesse dialettale impreziosita dalle performances musicali dei docenti dellaalla batteria,al piano econ la sua voce d'incanto che ha emozionato il parterre. Un repertorio musicale di forte impatto con gli evergreen: Via con me, Caruso, Parole Parole, Che cos'è l'amor, Napule è, Io che amo solo te.Grandi successi del passatoper celebrare lache è tornata in auge, dopo la pausa a causa della pandemia del Covid-19, meritando il plauso del pubblico e delle autorità cittadine, tra le quali ill'assessore alla culturae il consigliere regionale e comunaleNel corso della mattinata odierna è stata ricordata lapoeta dialettale,custode e cultore delle tradizioni canosine, come evidenziato dal presidente della Pro Loco Canosa,che insieme all'intervento del professor, è stato ribadito che il dialetto canosino, di origine latina, è una lingua a tutti gli effetti con la sua grammatica, la sua fonetica e, "chi si approccia alla scrittura deve rispettare i canoni, le regole della sintassi e della morfologia linguistica"."rientra nella più ampia azione avviata dall'UNPLI per la tutela e salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali – ha affermato in una dichiarazione alla stampa il presidente nazionale dell' UNPLI,- Ogni singola espressione in dialetto è veicolo delle conoscenze e delle tradizioni dei nostri territori. Dialetti e lingue locali sono pertanto indispensabili alla trasmissione di tali patrimoni culturali fra le generazioni". Mentre, è stato annunciato che lasi accinge ad essere premiata a Roma nell'ambito del Premio Letterario, nella cerimonia in calendario il prossimo 26 gennaio al Campidoglio, dove prenderanno parte i vincitori ed esponenti del mondo della cultura e delle istituzioni.Riproduzione@riservataFoto a cura di