Il dialetto al Maggio dei libri “Intelleg(g)o a Canosa di Puglia”

Sarà l' Auditorium della RSAA "Oasi Minerva" - Auraspei, in via Muzio Scevola n. 20 ad ospitare il terzo appuntamento del Maggio dei Libri a Canosa di Puglia con l'iniziativa intitolata "una lettura di poesie e di storie locali in vernacolo canosino tratti dai libri: "die "" di. Gli anziani ospiti della struttura, alla presenza dei propri familiari e di una rappresentanza di studenti del Liceo "E. Fermi", saranno allietati dalla lettura animata a cura degli autori dei libri in vernacolo, arricchita da aneddoti proverbi e storie del passato canosino. "L'auspicio è quello di dare loro la possibilità di tornare indietro nel tempo con i propri ricordi",come riferiscono gli organizzatori dell'incontro che sarà presentato da, poetessa in vernacolo canosino.Ilè realizzato grazie alla collaborazione tra il Polo Biblio-Museale Bat, Biblioteca regionale di Canosa di Puglia e il Liceo Statale "Enrico Fermi", accomunati dal medesimo interesse "avvicinare i cittadini alla lettura e ai libri". L'iniziativa gode del patrocinio della Regione Puglia e del Comune di Canosa di Puglia e della collaborazione alla sua realizzazione del Polo Biblio Museale di Foggia- della biblioteca La Magna Capitana, dell'associazione Via Francigena Canosa di Puglia e della RSAA "Oasi Minerva". Il Maggio dei Libri è un'iniziativa del Centro per il libro e la lettura (Ministero della Cultura) in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, per suggerire la lettura quale forma di libertà e condivisione libera a cui accedere organizzando iniziative in presenza e in digitale in calendario dal 23 aprile – Giornata Mondiale UNESCO del libro e del diritto d'autore – al 31 maggio 2025.Il tema scelto per il 2025 èparola che richiama l'idea di comprendere, pensare, agire. La campagna si articola in tre filoni:dunque sonoIntelleg(g)o… dunque sentoIntelleg(g)o… dunque faccioL'obiettivo è quello di far emergere "la lettura come strumento capace di nutrire l'identità, stimolare l'empatia e orientare l'azione". Ilvolge al termine che a Canosa di Puglia ha avuto il claim "" attraverso tre appuntamenti incentrati sui temi indicati dalla campagna nazionale, nel corso dei quali proposte tipologie di letture, di lettori e di luoghi differenti, per abbracciare tutte le fasce d'età e d'esigenze, per rendere la lettura fruibile a tutti.