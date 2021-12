Canosa: al via i Mercatini di Natale 2021

Cresce l'attesa per, sotto il patrocinio del Comune di Canosa, organizzati e promossi dallapresieduta dache si terranno in Corso San Sabino nei giorni di venerdì 17 e sabato 18 dicembre, tempo permettendo dopo il primo rinvio. Una moltitudine diggetti tipici saranno esposti da quelli in vetro alla ceramica, al legno e all'argilla, ai tessuti lavorati, pizzi e ricami, giocattoli, articoli in pelle e lana, braccialetti e bigiotteria, e poi le candele profumatesimboli della lucein attesa della festa più importante della cristianitàTra luci e addobbi,rappresentano un'occasione imperdibile per immergersi nelle atmosfere delle feste e vivere finalmente momenti di shopping e svago.ella giornata diosserveranno i seguenti orari dalle 17,00 alle 22,00 mentre,dalle 09,30 alle 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 22,00, nel rispetto delle norme sanitarie anti- Covid 19 vigenti.