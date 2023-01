Alla Pro Loco Canosa, una menzione speciale per “Salva la tua lingua locale”

A Roma, nella sala della Protomoteca del Campidoglio, stamani si è svolta cerimonia di premiazione peril concorso letterario nazionale giunto alla decima edizione.è stato istituito nel 2013 dall'e da(Autonomie Locali Italiane) ed è organizzato con la collaborazione del Centro Internazionale "Eugenio Montale" e E.I.P. "Scuola Strumento di Pace". Nel 2019ha ottenuto, come premio di rappresentanza, una. La premiazione che gode del patrocinio della Città Metropolitana di Roma Capitale, è stata presentata dacon gli interventi musicali del cantante"Il dialetto è la lingua delle emozioni e degli affetti, il cordone ombelicale che lega le diverse generazioni ai territori. Ogni singola espressione dialettale – ha affermato il presidente dell'Unpli,- porta con sé parte della storia e delle tradizioni dei nostri luoghi che altrimenti andrebbero irrimediabilmente persi. Da dieci anni il premio nazionalegrazie alla qualità delle opere presentate, ha contribuito fattivamente affinché sia sempre maggiore l'attenzione per la tutela dei dialetti e del patrimonio immateriale culturale che essi rappresentano". Mentre,presidente di ALI Lazio ha dichiarato: "Le dieci edizioni del Premiotestimoniano, attraverso le innumerevoli opere pervenute negli anni, l'interesse sempre vivo per i dialetti e le lingue locali quale collante con le tradizioni e con le nostre comunità locali. Una tra le tante missioni di noi amministratori locali è quella di rinnovare questo legame e mantenerlo vivo nelle nostre realtà territoriali".Nel corso della cerimonia la, rappresentata dal presidentee dal consigliereha ricevuto"per l'impegno profuso nella diffusione e il coinvolgimento di autori" per il Premio nazionaleche celebra i dialetti. "Così scriveva il compianto, grande linguista, lessicografo e saggista italiano al quale è stata dedicata una sezione della decima edizione del concorso letterario nazionaleIn queste ore ala, sono giunteda parte dell'Amministrazione Comunale di Canosa di Puglia attraverso um messaggio sui social corredato di foto della cerimonia nella capitale.Riproduzione@riservata