Al via la Z.T.L. estiva

Dacon piccole modifiche: sarà attiva tutti i giorni dalle ore 20:00 alle 24:00 e questa è la prima novità. La seconda: la ZTL si estende sull'intera Piazza Vittorio Veneto comprendendo Piazza Boemondo in direzione via Bovio e tutta l'area di Corso San Sabino compresa tra Via Puglia e Via Piave. Questa delimitazione sarà attiva tutti i giorni dal 15 giugno al 15 settembre (Z.T.L. estiva) dalle ore 20:00 alle 24:00. Dal 16 settembre al 14 giugno (Z.T.L. invernale) sarà attiva nei giorni festivi dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 18:00 alle 22:00. Resta invariata l'nel tratto compreso tra via F.lli Bandiera, via Emanuele De Deo e via Giacomo Leopardi, attiva dalle ore 00:00 alle 24:00, tutti i giorni dal 1 gennaio al 31 dicembre. "Uno degli obiettivi della nostra Amministrazione – spiega il sindaco di Canosa,- è incrementare e rafforzare le politiche di sviluppo urbano relative alla pedonalizzazione e limitazione dei flussi veicolari in aree a maggior attrazione sociale, turistica e commerciale al fine di favorire il movimento dei pedoni, l'incremento dei livelli di sicurezza stradale e la diminuzione dell'inquinamento atmosferico. Vogliamo anche migliorare la fruibilità e l'accessibilità delle aree del centro urbano che presentano importanti vestigia del nostro patrimonio culturale, storico ed artistico. Riteniamo – conclude il sindaco – che questa delimitazione, che abbiamo rivisto apportando delle piccole modifiche, valorizzi ancora di più quella parte del nostro centro cittadino che a breve verrà dotata anche di nuovo arredo urbano (panchine, cestini ecc. ) per migliorarne la fruibilità."