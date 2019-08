A spasso nel tempo :il tour dell'archeologia

Lae l'impresa culturaleorganizzano la passeggiata archeologicadove i partecipanti ripercorreranno oltre duemila anni di storia. Il tour in programmaa partire dalle orientra nel calendariodel. Le tappe del percorso sono :, tipico esempio di residenza dell''età augustea articolata secondo lo schema italico ad atrio, dove, sono esposti gli abiti tipici dell'età romana, realizzati dalla Professoressa(III-II sec. a.C.); emblema dell'età dauna, nel quale furono rinvenuti vasi a figure rosse, una corazza anatomica in bronzo e un elmo celtico, probabile trofeo di guerra;nell'ambito del comprensorio ofantino tra cui il(VI sec. d.C.), parte integrante di un complesso di edifici cristiani comprendete la Basilica del Salvatore (VII - VIII sec. d.C.) e la Basilica di S. Maria (IV - VI sec d.C.);· Il(XII sec.), simbolo dell' età normanno-sveva (XI sec. d.C.-XII sec. d.C..) ed eterna dimora del principe Boemondo d'Altavilla , eroe della I Crociata..Per ulteriori informazioni e per la prenotazione obbligatoria, si rimanda all'utenza telefonicaed alla pagina Facebook della Fondazione Archeologica Canosina. A fine percorso sarà possibile degustare le tipicità enogastronomiche canosine presso i ristoranti aderenti all'iniziativa in corso di svolgimento.