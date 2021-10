A Canosa : “PER PRIMO AMORE - Lettere di eroine sull'amore”

Sarà la sede delad ospitare la performancenell'ambito di un progetto site specific delche si terrà allediArianna, Enone, Fillide e Medea, donne innamorate, abbandonate o tradite accompagneranno lo spettatore in un viaggio nel tempo attraverso la tragedia antica e il mito. Un racconto intimo e poetico, ricco di desiderio, passione e dolcezza! La tragedia antica e il mito, diventano attuali e assurgono a nuova vita e nutrimento per una visione contemporanea.L'ingresso nel Museo dei Vescovi, inper un massimo diCircuito Archeolive/Regione Puglia) è gratuito con GreenPass e. Al raggiungimento della capienza sarà effettuata ulteriore replica. La presentazione con ascolto in cuffia, pensata appositamente perè liberamente ispirata alleraccolta di epistole composte dal poeta latino Ovidio tra il 25 ed il 16 a.C. circa.