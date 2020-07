Vito Antonio Loprieno presenta "Come gli Dei"

Nell'ambito dell'iniziativaalla Pro Loco si terrà la presentazione del librodiche avrà luogo apresso le terrazze diin via Trieste e Trento n.20 a partire dalle. La tramaperriporta che su Monte Sannace, in Puglia, a cinque chilometri daUnper un impero fantasma, citato da Tito Livio ma della cui storia poco si conosce. Vito Antonio Loprieno mette in scena le vicende di Thuriae, muovendosi con equilibrio tra fatti realmente accaduti e immaginazione. Come gli dei, ambientato nella Apulia del III secolo a.C., è la storia di una famiglia reale, cui è legato l'intero destino della città peuceta, forse la più importante. Re Onnis, sovrano integerrimo, si concede alla tenerezza solo dinanzi al suo unico nipote, il piccolo Dionigi. I suoi due figli, Aresio ed Evandro, rappresentano le tensioni opposte tra fedeltà e avventura. A loro è affidata la decisione tra restare soggetti a Roma o cedere all'avanzata di Annibale. Cosa accade quando un uomo sceglie invece la libertà? La terra, il popolo, le passioni trasformano gli uomini in eroi. La libertà è un privilegio. Come la vita.nato a Monterotondo (Roma), ma di origini familiari baresi, ha vissuto per 16 anni a Matera, la Città dei Sassi(Patrimonio UNESCO) e Capitale della Cultura nel 2019., negli anni scorsi ha pubblicato con Il Grillo editore i romanzi: Lorodipuglia (2010), Il mare di lato (2011), Il tredicesimo papiro (2013), Pudore (2015), Alice nel paese senza triglie (2015) raccolta di ricette e storie della tradizione orale meridionale e il racconto Il peccato nella raccolta The End (2012). Nel 2015,in Pudore affronta la Storia della Grande Guerra nel Mezzogiorno d'Italia. Nel 2017, ha scritto "Pentole e Pistole" Insieme a Franco Caprio. Da non perdere l'incontro con l'autorepromosso ed organizzato dalla Pro Loco Canosa con la FIDAPA Canosa e Rotary Club Canosa, che nei romanzi storici, ama condividere il suo amore per il Sud, per il Mediterraneo, esaltando Cultura con la C maiuscola.