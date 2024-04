Vinitaly 2024: A Verona la Puglia a colori

PAESE 2023 provvisorio export 0004-Germania 66.710.875 0006-Regno Unito 27.871.571 0070-Albania 27.404.008 0039-Svizzera 24.492.064 0400-Stati Uniti 15.629.218 0017-Belgio 12.170.636 0003-Paesi Bassi 11.785.424 0001-Francia 10.695.124 0732-Giappone 10.478.189 0008-Danimarca 5.980.076

Dalè in programma aedizione della Regione Puglia partecipa in stretta sinergia con Unioncamere Puglia, con l'obiettivo di promuovere una Puglia del vino sempre più attenta alle nuove tendenze del mercato e capace di coniugare la cultura enoica con la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e con il pescato di qualità delle acque pugliesi. Su questo fronte si inseriscono le attività previste nello stand istituzionale della Puglia, allestito nel. I convegni e le masterclass in programma serviranno a raccontare le opportunità di miglioramento per la viticoltura pugliese e dell'enoturismo nonché, le attività di valorizzazione dei vitigni autoctoni. Un'area dello stand istituzionale sarà dedicata agli incontri B2B tra buyer e ogni giorno inoltre sono in programma quattro appuntamenti con Puglia Slow Bite, gli show cooking dedicati a buyer, giornalisti e intenditori del settore. I menù saranno abbinati a vini pugliesi, valorizzando la ricchezza e la varietà dei prodotti DOP e IGP, dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) e dai prodotti di qualità della Regione Puglia.Secondo gli ultimi dati trasmessi dal Dipartimento Agricoltura ad AGEA al 31 luglio 2023, la superficie vitata della Puglia è pari a 90.369,86 ettari. Al Vinitaly sono attesi oltre 30mila operatori e buyer provenienti da 140 paesi del mondo, target sul quale potranno lavorare gli operatori vitivinicoli pugliesi presenti a Verona per implementare l'export di vini rossi, bianchi, rosati e delle sempre più apprezzate bollicine pugliesi. Secondo i dati elaborati dall'Ufficio Studi di Unioncamere Puglia il valore di prodotto esportato dalla Puglia nel mondo nel 2023 è pari a 281.508.069 di euro.. Si tratta di dati ancora provvisori, quindi suscettibili di miglioramento che evidenziano un trend in forte crescita con un + 36.708.353 di euro rispetto all'export 2022.Utili e vitali per una valorizzazione trasversale dei vini pugliesi e dell'intero comparto agroalimentare e ittico della Puglia sono i tre eventi FuoriSalone promossi dal Dipartimento Agricoltura.è in programma a partire dalle ore 20.30 nella Sala Maffei del Teatro filarmonico di Verona il Food talkinvece alle ore 12,00 negli spazi del Castello Museo di Castelvecchio a Verona è in programma la prima attività di Puglia Taste Experience: A Vinitaly, un viaggio nella terra del gusto promossa dalla Struttura di progetto attuazione della politica europea per gli affari marittimi la pesca e l'acquacoltura del Dipartimento Agricoltura, destinata alla valorizzazione del connubio tra i vini e il pescato di Puglia e che vedrà protagonisti una serie di influencer e giovani buyer. Alle ore 20.00, sempre nella stessa sede, il focus delle attività con esperti del settore e docenti universitari sarà sugli abbinamenti enogastronomici del pescato pugliese.