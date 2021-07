Tipicamente Canosa: alla ricoperta dei sapori e delle tradizioni

Torna l'appuntamento conevento giunto alla. La manifestazione enogastronomica, promossa e organizzata dallao con ilsi terràtra le strade del nostro centro storicoTanti i prodotti tipici locali che saranno esposti e degustati: la vera regina quest'anno saràfrutto tipico della zona che nel 2019 ha ottenuto il marchio di. La manifestazione si svolgeràtra le vie e le piazzette più caratteristiche delvia Cavour, p.zza Tarpea, via Ospedale Vecchio, p.zza Iacobone, via Marco Aurelio, salita Purgatorio, p.zza Solferino, via Boccaccio, salita Calvario.A guidare i visitatori saranno gli stand enogastronomici di prodotti tipici locali e le band musicali posizionate nelle tappe principali del percorso. Ci saranno tanti momenti culturali, artistici e di intrattenimento: mostre fotografiche, mostre di artigianato, presentazione di libri, letture di poesie. In programma anche le visite guidate al, sito in via Boccaccio (adiacente al Castello), reso fruibile per l 'occasione."Tutte le iniziative che verranno messe in atto nascono dal desiderio di recuperare e riqualificare la zona Castello, tra le più belle di Canosa di Puglia - ha dichiarato il presidente Pro Loco Canosa- un palcoscenico storico che l'8 agosto sarà la cornice perfetta per gli eventi in programma che coinvolgeranno tutti in un mix di cultura, socialità, amicizia, allegria e sano divertimento. Un ringraziamento speciale va al consiglio di amministrazione della nostra associazione e soprattutto ai volontari sempre in campo per la buona riuscita dell'evento"."Il nostro centro storico si trasformerà in una suggestiva vetrina per promuovere le eccellenze enogastronomiche e i prodotti tipici della città – incalza l'Assessore alla cultura del Comune di Canosa,– Abbiamo sin da subito accolto e sostenuto, anche economicamente, la proposta della nostra Proloco che, come sempre attraverso i propri eventi, svolge un importante lavoro rivolto alla riscoperta e alla valorizzazione del folclore, delle tradizioni delle tipicità canosine che affondano le radici nella nostra millenaria storia . Una splendida occasione per ritrovarci in allegria tra i vicoli di una delle zone più caratteristiche di Canosa e un chiaro segnale di ripartenza per la nostra economia"