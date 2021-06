Sulle orme di un antico pellegrinaggio

La lirica delle cicale ha fatto da colonna sonora ai passi deigiunti anella tarda mattinata di ieri. Il gruppo, composto da 15 persone, è partito a piedi daproveniente da Stornarella(FG) e diretto alla, dove quest'oggi, si conclude lo storico pellegrinaggio della comunità beneventana., giunto allaè promosso ed organizzato dalin collaborazione con l'Associazione Lerka Minerka, la Pro Loco Fragnetana, la Confraternita SS.Croce Fragneto Monforte, la Festa di San Nicola 2021 a cura del Priore Antonio Di Dato. La comitiva che è partita nelle prime ore di mercoledì 23 giugno scorso è guidata dal dottor(classe 1950), il coordinatore più longevo. Sono 15 le persone dirette a Bari a piedi, tra le quali anche quattro donne, con la giovane, la più piccola di 17 anni, studentessa di Pesco Sannita che stanno percorrendoattraverso un percorso storico-naturalistico, tra i territori del Sannio, dell'Irpinia, della Daunia e del Tavoliere, rientranti nelle circoscrizioni delle province di Benevento, Avellino, Foggia, Barletta Andria e Trani e Bari. Ilriportano le fonti storiche si basa sulla descrizione dei pellegrinaggi che si tenevano nei primi anni del 1800 «in particolare, leggendo il diario di Francesco Saverio Sorda del 1833, che era il sindaco e il farmacista del paese all'epoca, mi sono appassionato all'idea di rivisitarne il percorso e le orme da seguire di solito tra le due feste religiose della Madonna delle Grazie e la Madonna del Carmine».Anche la XV Edizione desegue le tracce di antichi tratturi e l'antico percorso della, con qualche variante lungo l'itinerario stilato per raggiungere il capoluogo pugliese"""Siano leggeri i vostri passi sul sentiero della vita, camminereste sulla terra come se foste sulle nuvole del cielo""", l'incipit ispiratore dea piedi on the road sotto il sole cocente e l'afa di questi giorni per raggiungere la meta prefissata: laSudati ma entusiasti come sempre all'arrivo a Canosa di Puglia, nell'area archeologica delaccolti dapresidente della locale Pro Loco epresidente del Rotary Club Canosa che hanno portato i saluti della comunità dando il benvenuto in città. Poi si sono recati presso ladove sono stati accolti dal vice parrocoper la preghiera e la benedizione dinanzi al Sacro Cuore. La donazione dei pani benedetti di San Nicola e le foto di rito hanno concluso la tappa di Canosa per proseguire verso Ruvo di Puglia e poi Bari per concluderein cinque giorni di preghiera e devozione per San Nicola di Patara, Vescovo di Myra, il Santo più popolare della cristianità,