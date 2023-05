Non abbiate paura dei rischi e trovate in Cristo il coraggio di tentare nuove strade

Queste le parole che durante l'omelia della messa del 18 maggio scorso, il Vescovo della Diocesi di Andriaha rivolto ai volontari Caritas, in occasione della inaugurazione e della benedizione del, ubicato, presso i locali dellaIl centro intitolato a Santa Rita vuole essere un, "in una zona della città come quella del centro storico ricca di fragilità, dinanzi alle quali come comunità cristiana non possiamo chiudere gli occhi, ma che dobbiamo insieme condividere e accompagnare." Pertanto, "è doveroso – scrive in una nota il parroco- "ringraziare tutti coloro che con il loro impegno e contributo hanno reso possibile la riqualificazione e la realizzazione del punto Caritas. Ringraziamo il Vescovo che con la sua presenza ci fa sentire accompagnati in questo nuovo impegno, con lui, l'Economo diocesano e il direttore dell'Ufficio Caritas della diocesi per il loro impegno concreto e fattivo. Il nostro sentimento di gratitudine va anche all'ufficio tecnico diocesano, al geometra Franco Scarpa e alla ditta Edil Carbutti con tutti gli operai per l'efficienza con la quale hanno eseguito i lavori di riqualificazione dei luoghi e alla ditta Playled. Il nostro grazie anche a Fra' Christian Giannattasio responsabile della Caritas per l'Ordine dei Frati Minori nella provincia Puglia e Molise, e ai suoi collaboratori, per aver accompagnato e formato i volontari del nostro centro. Ringraziamo anche l'amministrazione comunale nelle persone del sindaco, il dottor Vito Malcangio e l'Assessore alle politiche sociali Maria Angela Petroni . Infine vogliamo ringraziare le associazioni di volontariato, l'Associazione delle Figlie di santa Rita e tutti i volontari e a tutti coloro che nei più svariati modi hanno dato e continueranno a dare il loro contributo e apporto. Ringraziamo anche Teledehon, La Terra del Sole, Paolo Pinnelli e La Gazzetta del Mezzogiorno, Bartolo Carbone e CanosaWeb, per aver contribuito alla diffusione di questo evento. Fino ad oggi abbiamo fatto esperienza della 'Provvidenza di Dio', che si fida di noi pertanto non deludiamola."