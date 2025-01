Al via due progetti di Servizio Civile Universale della Caritas Diocesana di Andria

Due progetti disono stati approvati, finanziati e presenti nel bando per il 2025. I progetti sono "Ascoltare la speranza-Caritas Andria" (area Adulti e terza età in condizioni di disagio) e "Costruire percorsi educativi-Caritas Andria" (Area Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale). Tre le sedi di servizio: la Caritas diocesana di Andria (Via E. De Nicola, n. 15), la Biblioteca diocesana (Largo Seminario, n.8) e la parrocchia di Madonna di Pompei (Via Valle d'Aosta, n. 1) e il Centro Emmaus in Via Spineto a Minervino Murge. I progetti di Servizio Civile della Caritas si svolgono su sei giorni per un totale di 25 ore settimanali. Ciò dà diritto ad una indennità mensile di euro 507,30.Tutte le info e l'invio digitale della domanda si possono trovare su https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/ Per inoltrare la domanda occorre il proprioIl Servizio Civile in Caritas offre più opportunità ai giovani che possono conoscere la realtà della Caritas dal di dentro e vivere concretamente la prossimità incontrando persone e collaborando con i volontari. Insieme al servizio è la formazione che offre spunti per un cammino verso la maturità.La Caritas in tutte le sue articolazioni è attenta al mondo dei giovani ( https://www.caritasandria.it/cosa-facciamo/young-caritas/ ) e li sostiene nel loro percorso di vita.È opportunopreventivamente la Caritas diocesana per avere informazioni aggiuntive sul percorso di accesso e selezione e per conoscere meglio i progetti.In generale, occorre tener conto che, per accrescere la conoscenza reciproca e garantire la massima informazione sui progetti e sull'Ente, il percorso che proponiamo a tutti i candidati è il seguente:1. unpreliminare (anche prima della scadenza del bando) con i referenti della Caritas diocesana e con i responsabili delle singole sedi di servizio,2. un piccolopresso le sedi di attuazione del progetto, per vedere in concreto cosa si propone (possibilmente prima della scadenza del bando),3. unpropedeutico, che rappresenta anche il momento di selezione ufficiale, in cui vengono date altre informazioni sulla Caritas e sul progetto (dopo la scadenza del bando).Altre info e schede sintetiche dei progetti su: https://www.caritas.it/servizio-civile-2024-pubblicato-il-bando/ Inoltre, Caritas Italiana propone direttamente alcuni progetti di servizio civile all'estero (progetti "Caschi bianchi"), per i quali occorre rivolgersi direttamente ad essa. Si segnalano i progetti in Grecia (Caritas Atene con la quale siamo gemellati), Caritas Gibuti (dove opera una ragazza andriese).Riferimenti:Caritas di Andria – Via E. De Nicola 15: don Mimmo Francavilla (tel.328.4517674) – Teresa Fusiello (tel.333.9884552)